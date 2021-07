The Great Way Out: Sentralbankene stiller opp for beredskapstimulus

LONDON (Reuters) – Reserve Bank of New Zealand sa onsdag at den vil stanse sitt pandemidrevne kvantitative lettelsesprogram, og bli den siste store sentralbanken som begynner å gå ut av sin nødstimuleringsplan.

I mellomtiden kuttet Canadas sentralbank sine ukentlige obligasjonskjøp og tok enda et skritt for å få tilbake stimulansen.

Med store økonomier som er på vei tilbake takket være koronavirusvaksinasjonskampanjer og lemping av begrensninger for låsing, pågår det en debatt om ombestilling av nødstimulering.

Her er en titt på hvem som synker, hvem som kan heve prisene først, og hvem som kan være den siste som oppgir tiden for å skrive ut penger i pandemien.

1 / Norge

Norges Bank er i front når det gjelder å signalisere en tilbakeføring. Sentralbanksjef Oestin Olsen sa i forrige måned at han kan øke politikkens styringsrente to ganger i andre halvdel av året og to ganger også i første halvdel av 2022.

Referanserenten nådde rekordlave på 0% og ser ut til å stige i september.

Dette synet gjorde at kronen var en av de beste G10-valutaene i 2021. Sentralbanken blander seg ikke i obligasjonsmarkedene, så den gradvise debatten gjelder ikke. Les mer

2 / New Zealand

Reserve Bank of New Zealand holdt onsdag sin offisielle kontantrente på 0,25%, men kuttet obligasjonsinnkjøpsprogrammet på 100 milliarder NZ $ 70 milliarder dollar, og sendte New Zealands dollar høyere ettersom markedene satser på at en renteøkning nå er nært forestående. Les mer

Faktisk tror noen økonomer nå at New Zealand kan øke renten allerede i august, noe som vil sette landet i forkant av avanserte økonomier når det gjelder å stramme inn politikken.

3 / Canada

Bank of Canada, som kunngjorde i april, sa onsdag at de vil kutte sine ukentlige nettokjøp av statsobligasjoner til et mål på 2 milliarder dollar (1,6 milliarder dollar) fra 3 milliarder dollar.

Den holdt styringsrenten på rekordlav på 0,25% og forpliktet seg til å holde renten uendret til resesjonen ble absorbert. Dette forventes å skje en gang i andre halvdel av 2022. Les mer

4 / USA

Fed i juni begynte å lukke døren for stimulans fra pandemi. Tjenestemenn flyttet de første anslåtte prisøkningene til 2023 fra 2024.

Fed åpnet også samtaler om hvordan man kan avslutte obligasjonskjøp i en krisetid, og la til at den 15 måneders helsesituasjonen ikke lenger var en primær begrensning for USAs handel. Les mer

Men å kjøpe Fed-obligasjoner vil fortsatt ha betydning i noen tid, og det er det som støtter obligasjoner. Les mer

5 / Australia

Reserve Bank of Australia forrige uke tok sitt første skritt mot å redusere stimulansskalaen. Obligasjonen i april 2024 holdt sitt treårige målrente på 0,1%, og kunngjorde en tredje runde med kvantitativ lettelse, om enn av mindre størrelse.

Mens jeg gjentok at kontantrenten på 0,1% skulle forbli uendret til 2024 for å øke inflasjonen, antyder markedsprising muligheten for en renteøkning i slutten av 2022.

6 / Storbritannia

Bank of England er motvillig til å gå bort for tidlig fra sterk stimulans. Og mens den mener inflasjonen kan overstige 3% når nedleggelsen av den britiske økonomien åpnes på nytt, forventer den også at rallyet over målet på 2% vil være midlertidig. Les mer

I mai reduserte Bank of England obligasjonskjøp til 3,4 milliarder pund (4,8 milliarder dollar) per uke, fra 4,4 milliarder pund. Det holdt den totale størrelsen på obligasjonskjøpsprogrammet uendret på 895 milliarder pund, og guvernør Andrew Bailey understreket at flyttingen ikke nådde nivået av å avta.

7 / Sverige

Svensk inflasjon er rett over Riksbankens mål på 2%, men sentralbanken mener inflasjonen har nådd sin topp.

Politiske beslutningstakere sa at prisene vil forbli på 0% i årevis, og advarer mot å trekke støtten for raskt. Programvarekjøpsprogrammet for 700 milliarder kroner ($ 84 milliarder kroner) skal avsluttes ved utgangen av 2021.

8 / eurosonen

Den europeiske sentralbanken holder seg til et høyt nivå på kjøp av obligasjoner og bør være en av de siste store sentralbankene som har økt renten.

Etter hvert som økonomien er på bedring, gjør noen beslutningstakere saken for å begynne diskusjoner om å vende tilbake 1,85 billioner euro (2,21 billioner dollar) Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP), som er satt til å løpe til minst slutten av mars.

Under den strategiske gjennomgangen som ble avdekket i forrige uke, vil Den europeiske sentralbanken nå målrette 2% inflasjon og forventes å holde seg til en veldig enkel pengepolitisk holdning for å nå dette målet. Les mer

9 / Japan

Det forventes at Bank of Japan holder sine finanspolitiske kraner åpne for å støtte en skjør gjenoppretting, noe som forsterker forventningene om at den vil ligge etter sine jevnaldrende i å reversere krisemoduspolitikk.

Men selv i Japan, som har kjempet mot deflasjonskreftene i årevis, har det startet en debatt om skiftet i politikken.

Tidligere sentralbankdirektør Eiji Maeda sa at Bank of Japan i 2023 kan begynne å diskutere måter å fase ut uvanlig stimulans, for eksempel å avslutte negative renter. Les mer

10 / Sveits

Den sveitsiske nasjonalbanken planlegger å holde pengepolitikken veldig løs i overskuelig fremtid og mener at forventet høyere inflasjon ikke er en grunn til å endre kurs. Les mer

Andrea Michler i SNB mener at SNB er “ikke i nærheten” for å begynne å normalisere sin ekspansive pengepolitikk. Les mer

Den sveitsiske nasjonalbanken griper ikke inn i de innenlandske obligasjonsmarkedene, og sikrer i stedet sveitsiske franc gjennom valutaintervensjoner. De brukte bare 296 millioner sveitsiske franc ($ 321 millioner) på utenlandsk valuta i løpet av de første tre månedene av 2021, og reduserte markedsintervensjonene betydelig etter hvert som den globale økonomien gjenopprettet. Les mer

(Rapport) Dara Ranasinghe og Sikat Chatterjee. Ytterligere rapportering av Sujata Rao; Klipp av Catherine Evans

