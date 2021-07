The Great White Shark hopper ut av vannet og prøver å fange en båt med tennene; Ta en titt

I et forferdelig øyeblikk filmet av Anthony Koprovsky i 2017 i Conspo, Sør-Afrika, kan en stor hvit hai sees komme ut av vannet og skynde seg mot båten. Koprovsky filmet hendelsen mens han var på et stupebrett, som hovedsakelig brukes til skyting under vann. I scenene kommer den majestetiske haien nær dykkerburet og prøver å ta agnet satt av mannskapet.

Se videoen her:

Hvite haier er veldig raske, og derfor er video så viktig fordi mannskapene ikke forventer haier. Noen ganger kan de få tilgang til agnet hvor som helst, og det vil forstyrre hele filmen laget av filmteamet. Denne videoen ligner Steven Spielbergs ‘Jazz’ utgitt i 1975. Årsaken til at denne filmen opptrådte så bra, er på grunn av filmopptaket som inspirerte fremtidige regissører. Koprovskys video er av en hai som hopper ut av vannet og angriper et skip med tre menn fanget inne.

Anthony Kobrovsky jobbet i tre år i Concepcion, kjent som haihovedstaden i verden. Han er for tiden bosatt i Oslo, Norge. Han har alltid tatt til orde for bevaring av disse haiene, og hans oppdrag å jobbe på en dykkbåt med hvithai er å få disse fantastiske skuddene og skape bevissthet for det.

Kobrovsky mener at hvithai er havets øverste rovdyr, og at uten undervannets økosystem ville kollapse. På årlig basis blir mer enn hundre millioner haier drept for kjøtt- eller padleindustriens formål. Drapshastigheten på haier er mye høyere enn den normale dødsfrekvensen.

