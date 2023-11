The Hidden Side of Fans – Episode 1: When Toxic Fans Ruin Artists» Lives

Fans, vi har bilder av dem som står i kø i flere dager foran et konsertsted eller en butikk som holder en signering. Interessen for en stjerne eller et univers («Star Wars», «Ringenes Herre», «Naruto», Zeldas verden…) er stort sett entusiaster som ikke skader noen bortsett fra noen ganger lommeboken (spesielt ved å betale). Mye penger for å møte idolet sitt kort på en konferanse). Men det er en skjult side ved det vi kaller fargede mennesker, giftige fans som tror de kan gjøre hva de vil, rivaliserende stjerner, manusforfattere som forråder sitt elskede univers. Karakterer som opprinnelig ikke var der. Fansen hans kan ha en negativ, direkte ødeleggende effekt på de som er ofre for deres usunne tilbedelse.

Fans, tidligere, levde sin lidenskap alene. De satte opp plakater på rommene og kjøpte DVDer eller CDer. De mest engasjerte fulgte favorittmusikeren sin på turneene deres. Hvis de vil vite informasjon om det personlige livet til sine idoler, bør de lese populære blader og følge nøye med på hva som blir sagt om dem i media. Internett har endret alt dette. Nå kan du dele følelser med mennesker over hele verden. Dermed dannes fellesskap av fans på sosiale nettverk, som vi kaller «fans». Innenfor samme fandom skriver medlemmene fanfiction, lager fankunst eller støtter stjernene eller favorittverkene deres. For andre kan intense følelser føre til trakassering eller drapstrusler.