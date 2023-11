«The Hunger Games»: Hva er verdien av «The Serpent and the Songbird», prologen til historien?

Filming var uunngåelig En skriftlig introduksjon For trilogien av romanforfatteren Suzanne Collins Dødslekene. Innsatsen er fet, om ikke eksepsjonell: Balladen om slangen og sangfuglen Den forteller historien om ungdommen og oppveksten til den fremtidige tyrannen Coriolanus Snow (spilt av Donald Sutherland i trilogien).

Sekstifire år før hovedtrilogien

Sekstifire år før hendelsene i hovedtrilogien er Coriolanus (Tom Blythe) en videregående skoleelev i hovedstaden. Selv om han var intelligent, tilhørte han den pengeløse adelen. The Hunger Games er i sin tiende utgave. Publikum står allerede på halv stang.

Casca Hypotum (Peter Dinklage), som designer dem sammen med Coriolanus» avdøde far, ser for seg å overlevere hver «obligatoriske» kandidat til en mentor fra Capital Promotions. Coriolanus er tildelt Coriolanus, en ung akrobat fra distrikt 12 ved navn Lucy Grey Bird (Rachel Zegler, The Maria). En vestlig historie av Steven Spielberg). Hvordan vil den ambisiøse unge mannen vise seg?

Dette kapitlet er som en prolog Stjerne krigen. Vi kjenner skjebnen til hovedpersonen. Interessen er å finne ut årsakene som gjorde ham til en hensynsløs diktator. Mens romanen, delt i tre deler (Mentoren, Prisen og Fredsstifteren) kunne ha lånt seg til en trilogi, ble valget tatt om å holde historien i ett stykke.

Rask dramatisk vekst

Vi er takknemlige overfor studioet for å redde oss fra nok en lang franchise. Men på den annen side kan den dramatiske utviklingen av karakteren og hans metamorfose det siste kvarteret virke forhastet til den brutale Machiavelli – og lite troverdig. Dette er hovedfaren ved denne tilpasningen, som i sin første tredjedel prøver å få oss til å sympatisere med Coriolanus gjennom hans emosjonelle overtoneforhold til Lucy Grey.

Når det gjelder form, ser vi et spesielt dystert univers (selv om Hollywoods bilder låner fra kommunistisk estetikk) av den fascistiske republikken Panem, en verden født ut av de mørke dagene av en katastrofal krig.

Viola Davis har det litt for mye moro med å spille Hunger Games» grå (og vridde) Eminence Crys. Peter Dinklage har ikke tid til å spille en virkelig tragisk rolle subtilt. De unge skuespillerne gjør det nødvendige arbeidet: å elske hverandre, konfrontere hverandre, forråde hverandre. Rachel Zegler synger også. Og for en stund får du deg nesten til å glemme Katniss Everdeen/Jennifer Lawrence.

Suzanne Collins» notater om det gamle Roma er legion, som begynner med Coriolanus. Inspirert av denne sanne patrioten til den gamle romerske republikken Shakespeare En tragedie. Vi kunne forstå Coriolanus Som en refleksjon av politisk populisme.

Denne lesefasen får man beholde her til tross for det skremmende plottet. Midt i et valgår i Amerika unnlater aldri fremveksten av diktaturet til en falnet patriark som manipulerer følelsene til mengden gjennom den lille skjermen å fremkalle en skremmende resonans. «O Tempora, O Morse» Cicero ville ha sagt – for å møte en konspirasjon mot republikken, allerede …

The Hunger Games: Ballad of Songbirds and Snakes Dystopia av Francis Lawrence. Manus: Michael Arndt. Tom Blythe, Rachel Zegler, Viola Davis, Peter Dinklage,… 2t37