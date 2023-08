The Invincible inviterer oss til å oppdage Regis III 6. november

11 bit studios og Starward Industries inviterer oss til å oppdage hva kosmos har i vente for oss 6. november 2023 når The Invencible Den vil bli utgitt på PC og nåværende generasjons konsoller.

Et utfordrende sci-fi-spill med en imponerende historiefortelling som forteller ossThe Invencible vil inspirere spillere til å revurdere menneskehetens drivkraft for å erobre verdensrommet og huske at ikke alt, overalt er for oss.

Basert på bestselgerboken med samme navn av Stanislaw Lem, The Invencible kombinerer vidstrakte romlige utsikter med retro-futuristisk, atompunk-design og estetikk.

The Invencible setter oss i rollen som Yasna, en skarptunget astrobiolog som blir tvunget til å finne mannskapet sitt og bringe dem tilbake «døde eller levende» når et farlig oppdrag til den merkelige planeten Regis III tar en uheldig vending. På overflaten kan Regis III se ut til å være ubebodd, men det betyr ikke at folk som våger seg dit kan føle seg som ubestridte herskere. Den filosofiske karakteren av hendelsene til Regis III vil få Yasna til for alltid å stille spørsmål ved omfanget av menneskehetens ambisjoner.

The Invencible vil komme ut PC, PlayStation 5 og Xbox Series X | S 6. november. Spillet, utviklet av det polske studioet Starward Industries, er utgitt av 11-bits studioer.