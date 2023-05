The Last of Us Part 1-oppdatering v1.0.5.1 kommer, hva er nytt?

The Last of Us Part I v1.0.5.1 PC Patch Notes

En oppdatering for The Last of Us Part I er nå tilgjengelig. Denne hurtigreparasjonen tar for seg følgende rettelser:

Generelle stabilitetsforbedringer

Rettet et krasj ved oppstart som påvirker alle Intel Arc GPUer

Stabilitetsforbedringer for noen AMD GPUer under utvidet spilling

Vi i Naughty Dog og våre partnere i Iron Galaxy følger nøye med på tilbakemeldinger fra spillere for å støtte fremtidige forbedringer og patcher. Vi optimaliserer aktivt, jobber med stabiliteten til spillet og implementerer ytterligere rettelser som vil bli inkludert i fremtidige oppdateringer som utgis regelmessig.