The Last of Us vender tilbake til PlayStation 5: Mellom kino og videospill trenger du ikke velge

Videospillverdenen elsker «remastere». Det er et banebrytende og svært lønnsomt konsept som gjør det mulig å gi nytt (økonomisk) liv til en tittel som gjorde stor innvirkning da den ble utgitt på en tidligere generasjons konsoll. Dette er saken Siste av oss del IIEt av mesterverkene til mainstream-videospill som ble utgitt eksklusivt på PlayStation 4 i 2020. Med høye poengsummer over hele verden har kartet logisk rett til en remastret versjon for PlayStation 5.€49,99), er nødvendigvis kraftigere. Den gode nyheten: Jeg har aldri spilt det, så jeg fant lisensen i det nye etuiet, som er spesielt pent. skjønnhet

I likhet med det første opuset som ble utgitt på PlayStation 3 i 2013, er Naughty Dog Studios kultspill et konsept som ligger mellom kino og videospill. Etter min mening er dette interaktiv kino da grafikken er veldig nær virkeligheten. Selv på en stor TV, 1 meter unna, er det meste av spillingen fotorealistisk. Noen som går inn i stuen din under en spilløkt kan være helt overbevist om at du ser på serien. Tekstur, relieff, perspektiv, skygge/lys, ultranaturlig animasjon av karakterer, hår, dyr og planter… alt der. Og stol på meg, skjermbildene mine som illustrerer denne artikkelen er en dårlig hyllest til underverket ved å holde en kontroller. Jeg har spilt videospill i over 30 år, og dette er første gang jeg har sett så realistisk grafikk. Spillet finner sted i regionen og i byen Seattle, med et scenario svært nær den populære TV-serien Walking Dead; Og selv om mange ting blir ødelagt, er settingene fascinerende. Når du rir på en hest i skogen, enten det er i naturen eller inne i bygninger, kan alt noen ganger være en forvirrende realitet. Siden spillet har noen intense, voldelige og triste scener, kan denne virkeligheten gripe deg med frykt og mot. Sensitive mennesker unngår. READ Du har tid: Kapasiteten til PS5 vil ikke bli fullt utnyttet før i 2022 Det Sony-eide studioet oppnår denne bragden takket være forbedrede teksturer, bedre karaktermodellering og sofistikerte lyseffekter. Fordypningen er fullstendig og konsekvent (vi snakker ikke om kinematografien rundt klassiske spillstadier her). Lastetidene, ofte et problem i større spill, har blitt redusert i denne nye versjonen. I tillegg kjører spillet nå i opprinnelig 4K, med valgfrie 60 bilder per sekund, noe som gir bemerkelsesverdig flyt og bildeklarhet.

Som du kan se, vil vi bli overrasket i timevis. Den andre siden av mynten: lineær og skrift Å pakke et videospill som dette inn i de omtrent 100 GB med data som PlayStation 5 raskt kan bruke opp er en utfordring, forstår du. Men pass på hvis du liker «åpne» verdener: dette spillet er helt motsatt. Det er en veldig streng og presis situasjon, spillstadier for seier (begynn på nytt, fordi det ikke er lett å raskt eliminere «ofrene») for å komme videre i historien. Vi går fra hard vinter i fjellet ved starten av spillet til sommeren når vi ankommer Seattle sentrum, en ødelagt, men utrolig modell. Byen byr på en viss følelse av narrativ frihet (du kan ri på hest gjennom de øde gatene), men scenen er så manus at det bokstavelig talt er som en film… De fleste scenene har spillnøkler. En inn- og en utgang, ingen vei tilbake. Du må fullføre et puslespill eller eliminere fiender før du fortsetter. Les mer Matthews tester: Hva er Starfield, beskrevet som «det beste videospillet gjennom tidene»?

Dette høres kanskje forvirrende ut, men det gir mening. Spillet veier (i GB) like mye som Starfield på Xbox Series X, et åpent univers som består av hundrevis av utforskbare planeter og mange bygninger og karakterer. Et veldig «stort» spill, men la oss være klare, mye mindre grafisk realistisk. Det vil kreve 10 000 GB The Last of Us Part II remasteret Skalaen til teksturene og animasjonene er enorm, noe som gjør den litt mer «åpen» med mer plass og bygninger å utforske. Konklusjon Te The Last of Us Part II remasteret PlayStation 5 er mitt største visuelle slag i ansiktet til et videospill. En virkelig interaktiv film, hvis statiske kinematografi gir en enestående dimensjon til fordypning, den har allerede overgått det vellykkede spillet i 2020, med den første utgivelsen på PlayStation 4. Du vil hovedsakelig spille som en ung jente som heter Ellie. En kjær, i det vestlige USA, blir ødelagt av en sopp som gjør de fleste mennesker til zombier. Grafikken er ny for meg, og gir en mørk, realistisk og modig historie. Mellom kino og videospill trenger du ikke lenger å velge. Den eneste ulempen: Hvis du liker åpne GTA-spill, fortsett; Vår siste Iboende veldig skriptet og lineært, og gir lite rom for improvisasjon og utforskning. Vi kan ikke gjøre alt…