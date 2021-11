The Lost of Us, Series: En ny original karakter

Det er da vi tenker Rollebesetning av videospillserietilpasning The Lost of Us Var komplett, Dette er ikke tilfelle til slutt! Med god grunn, ifølge Twitter-kontoen TheLastOfUsNews, har en ny skuespillerinne sluttet seg til rollebesetningen til showet. Dette Natasha Mumba, zambisk skuespillerinne som tidligere har spilt i denne serien Handpike historie Samt i drama Harry Potter og det forbannede barnet. En annen overraskelse er at sistnevnte skal spille en mystisk karakter som svarer på navnet til Kim Tempo. Et veldig spennende tillegg til eierens entusiaster, og med god grunn var denne karakteren ikke opprinnelig i videospill.

En uttalelse bekreftet av skuespillerinnen personlig, men sistnevnte avslørte ikke mer om ham. Som ordtaket sier Tilhenger av The Lost of Us Mange spørsmål dukker opp i dag Involvering av Kim Tempo i eierskap.

hvem er hun ? Hva vil hans innvirkning ha på denne serien og forholdet til de originale karakterene? Av hvilken grunn(e) bestemte verten seg for å skape karakteren sin? Mange ubesvarte spørsmål foreløpig! Uansett blir det uten tvil spennende å se hva Kim Tempo bringer til handlingen. The Lost of Us Når vil denne serien bli utgitt på HBO i 2022? Dessuten er ikke Natasha Mumba den eneste som er inkludert for showets behov. Jeffrey Pierce fikk i oppdrag å spille hovedrollen i en bestemt Percy, en annen karakter laget spesielt for tilpasning.. Vi gleder oss til å lære mer! I mellomtiden, finn ut hvordan På dette bildet som aldri er sett før, er Pedro Pascal Joel, større enn livet. The Lost of Us.