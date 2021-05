The Mask Singer: Glitz kan ikke skjule den skuffende virkeligheten i Tris ‘siste show

Anmeldelse: Dette er den berømte kampen som rammet verden med en storm.

En karaoke-krig mot Sør-Korea, som er veldig likt forvrengt Danser med stjernene.

Nå, etter alle steder fra Marokko til Myanmar, Nederland, Norge, har New Zealand endelig sin egen versjon Maskerte sanger (Søndagskvelder fra 19.00 til 19.30 på mandager).

Tolv kjendiser er dekket fra topp til tå i fancy kjoler, som hver gir hver utgave en unik karakter å spille med mens de avslører et band. Den som er under masken – fra sin sangstemme og kontinuerlige spor – er vanligvis på slutten av hvert show før de blir løslatt – arbeidet til kjendisdommerpanelet.

Alt dette virker ganske gøy, og det er ingen tvil om hvem som klarte å kaste ut de tre, noe som vil skape mange vannkjølte og online diskusjoner, men til sammenligning mye foretrukket DanseFor TV-underholdning har det potensialet til å bli virkelig gammel, virkelig rask.

“Halvsongene” er detaljerte og nyttige (komplett med denne generasjonen av Solid Gold-dansereversjonen), og deltakerne kan ha en annen sang å synge hver gang, men hyllene kommer ikke til å endre seg vesentlig – og vi kan lære mer om deltakerne uten å ødelegge ‘hele showet’ raison d’etre ‘. Jeg kunne ikke se hvordan publikum ville bli blåst bort av “Moa” eller “Monster” -reisen til herligheten med maskert sang.

sørget for Masksanger NZ: Skam deg for gode klær, design.

Og blir det også? Det er ingen veldedighetsorganisasjoner som kan dra nytte av disse handlingene (selv om det kan være noen hjelpeadministratorer om det) og ikke noe reelt publikumsengasjement. I stedet skal “studiopublikummet”, i det minste de skal se ut som de hadde det bra, avgjøre vinneren head-to-head tidlig, før laget bestemmer hvem av taperne som skal slippe løs og bli eliminert fra konkurransen.

Merkelig, eller kanskje med vilje, er det eneste kriteriet som er gitt for en konklusjon “berømmelse”. Utforsking basert på resultatene fra søndagens åpningskveld – dette er definitivt ikke taleevne.

En på Sextet var tydelig svakere enn de andre, og de plasserte seg i den rette tredjedelen, bare for å bli “reddet” ubeskrivelig av dommerne, og de sendte hjem en ganske lett identifiserbar sanger (selv da var bare to av dem et vellykket gjetning) . Det gjorde det Danse Og de kontroversielle resultatene er helt rasjonelle.

Sett på kynisk vis føltes det taktisk, noe som fikk dommerne til å se pen ut og gjorde det første treffet enkelt for hjemmepublikummet. Men jeg tror det ødela et lite snev av showets ekthet som en sangkonkurranse. Tre liker det å være.

Selvfølgelig kan de ha listet opp en gang New Zealand Idol Åttendeplass Clint Randall har den fantastiske Lady 6 som en del av laget, men til tross for Sharin Caseys beste innsats har hun ikke vært i stand til å oppveie Rice Dorbys venstre feltodds og overambisjon. James Rock (han mente det var tre personer på et budsjett som kunne lokke Kylie Minogue eller Kelly Clarkson midt i en epidemi).

sørget for Tidligere NZ Idol åttende rangerte Clint Randall er programleder for The Muscat Singer NZ.

En talentfull karakterskuespiller og en skikkelig morsom fyr. Det er en annen vane for Darby å se opp som en hjort i frontlysene eller på en helt annen komediebølgelengde når han deler lyset på et “live” New Zealand-show. Her klarer han begge disse første timene, leverer noen overbevisende vitser, og nekter å tro at han er en “nasjonal skatt” Tīī Masken er ikke Judith Collins. Imidlertid sier han to av de beste ideene på kvelden.

“Ingenting er klart, inkludert om du er vert for det på dette showet,” forteller han den litt sjokkerte Randall. Tidligere la han fram observasjonen om at noen konkurrenter kan være “vanlige folk som jobber i plantasjesenteret.” Han tilbrakte kanskje det meste av det siste tiåret i USA, men dette viser at Darby tydelig har hørt om hva som skjer med andre. NZ Idol Konkurrenter på slutten av showet.

sørget for Rice Darbys vitser kan ha vært en blandet pose, men han ga noen overraskende innsiktsfulle kommentarer til The Muscat Singer NZ.

Til tross for denne formen “quirks” og tvilsom konsistens, De Maskerte sanger NZ Kvaliteten på kjendisene vil til slutt leve og dø – jeg tror det definitivt ikke er ute av juryen ennå.

Mange spekulasjoner som involverer førstnevnte Statuer, Andre realitydeltakere og musikere under 20 år vil aldri bli hørt om – noen spennende og ambisiøse, andre håper vi aldri vil høre fra dem igjen.

Showet har imidlertid virket litt lite fokusert i de siste episodene;

Maskerte sanger NZ Skjerm tre søndager fra 19 til 19.30 på mandager. Den er tilgjengelig på forespørsel Tre nå.