The Pierced Rave Party er over

Tilbakemelding: En urolig lørdagskveld

Det var ikke klokkene som vekket innbyggerne i Pierset (i kommunene Grace-Holon og Avance) ved Liège lørdag kveld; Men bassen høres ut av rave-festen.

Det er ikke første gang slike hendelser har funnet sted da politiet har grepet inn flere ganger de siste årene for fester på spillestedet. Stevner ble angivelig også holdt forrige helg.

Det er en forlatt hangar, nær Liège lufthavn, en tidligere militærbygning, nå eid av det vallonske flyplassselskapet SOWAER. Det er noen få hus i nærheten, men støyen når nærliggende bydeler.

Rundt 2000 mennesker deltok i dette møtet. Utstyret ble installert ved midnatt (mellom fredag ​​og lørdag) og festspillene ankom klokken 03.00 på lørdag. «Det er planlagt mandag kveldBekrefter en deltaker fra turneringen, Men politiet kan stoppe først.«Fleminger og mange franskmenn fra den nordlige delen av Hainaut var på stedet Liège.

«Det var braEn deltaker sier at han møttes ved middagstid på en lørdag, Der skal vi ta en lur i bilen«. Partiet er selvstyrt av deltakere, med forebyggende standpunkter: «Alt er lagt til rette for at alle skal ha en god kveld.«

Irriterte beboere

Når det gjelder plager, forstår rave-deltakere at det kan irritere lokale innbyggere. Men her, vi er i en sone, det er ikke helt nære beboere», Rettferdiggjør en annen taler.

Dette er egentlig ikke meningen til en ung kvinne som bor i nabolaget: «Det bråker mye, vi har litt problemer med å sove, og disse menneskene legger igjen avfallet sitt der. Vi informerte politiet og de sa at de tar kontroll over situasjonen, men ingenting har endret seg. De sier det ikke er nok folk.«

Ifølge flere kilder har det lokale politiet, advart, kanskje ikke den mannskapen som kreves for å faktisk gripe inn. «I begynnelsen så vi dem, det var mye folk, men de dro«, sier en deltaker.