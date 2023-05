The Plucky Squire blir avslørt i en ny trailer

digital utvikler OG alle mulige fremtider utnyttet det siste playstation butikkfront å avsløre en ny trailer for den modige godseieren.

Velkommen til Mojo, et fargerikt rike truet av en ikke så vennlig trollmann, Humpgrump. Et utmerket utvalg av hensynsløse helter følger Jot på hennes søken etter å redde kongeriket, både inn og ut av boken som følger hennes utrolige eventyr. Humpgrump har ingen sjanse, spesielt ikke hvis den eksentriske Wizard DJ-en er på din side!

The Plucky Squire følger eventyrene til Jot og vennene hennes, eventyrkarakterer som oppdager at en tredimensjonal verden eksisterer utenfor sidene i boken deres. Når den beryktede Humgrump innser at han er historiens skurk, bestemt til å tape nådeløst kampen mot det godes krefter, sparker han Jot ut av boken for å endre historiens utfall permanent.

Naviger mellom 2D- og 3D-verdener i dette fortryllende action-eventyrspillet: gåter å løse, grevlinger å slåss, jetpack-flyging og mange andre deilige morsomme aktiviteter venter på deg i denne levende historien hvor du er helten.

den modige godseieren er planlagt til 2023 på PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch og PC.