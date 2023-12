The Red Flames har vekslet mellom varmt og kaldt før de ble uavgjort mot Skottland i Nations League.

Belgia trakk uavgjort mot Skottland i Nations League. Red Flames gjorde imidlertid en tøff jobb i et publikum som til tider manglet inspirasjon. Belgierne har imidlertid en liten sjanse til å ta førsteplassen i Nederland tirsdag.

Starten på konkurransen for våre nasjonale har vært forvirrende. Lokale innbyggere hindres av press fra skotske kvinner og hastigheten på henrettelsen. Noen minutter ut i kampen trenger Brown seg ned på venstresiden og sender inn et farlig innlegg. Prøver å våkne Tilhengere av Yves Cherniels. Om et kvarter, Vanhavermade Ettskuddsvåpen som går godt opp. Etter en tid, Woolert Finner ikke rammen og rullene. Etter noen minutter ble kapteinen inspirert til å servere bedre Ødelegge. Funnet på straffemerketNummer 20 går rett forbi. Lykken er kortvarig. Ofte blusser flammene opp etter et av målene deres. Cuthbert Ber ikke om mye og gjenoppretter balansen med et langskudd.