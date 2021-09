The Silfactor Podcast – Chris Booth Forklarer sitt liv som utlending i norsk, skiindustri, chamonix og ski

Fjellklokke | Podcast -intervju

Chris Booth, en av Australias ledende freeshire de siste to tiårene, ble først berømt i 2001 i en alder av 15 år, og vant Red Bull Air Raid på Falls Creek og mottok en betydelig $ 5000 -premie.

I løpet av de neste 10 årene spilte Chris en innflytelsesrik rolle i utviklingen av Australias freeskingkultur, ikke bare som en av de mest progressive skiløperne i landet, men også i sine strålende redaksjonelle bidrag til ismediene.

Chris har alltid forstått svakheten ved å være “pro skater” i Australia og var like engasjert i utdannelsen sin etter å ha uteksaminert seg fra universitetet med en jusgrad. Etter et par år som arbeider innen selskapsrett i Sydney, visste han imidlertid at han ikke hadde noe liv på et toppkontor og gikk glipp av ski, eventyr og en “bevisst skøyting” -karriere.

Da hans Sky-sponsede Black Crows tilbød ham en jobb i Chamonix, visste Chris at han måtte hente den og forlot Australia noen år i Frankrike som han trodde. Der møtte han sin norske kone Lena, og nå, 7 år etter at han forlot Australia, jobber Chris med Lene og datteren Ingrid i sykkelfirmaet DP i Oslo.

I dette kapittelet Silfactor PodcastReggie Ellis snakker med Chris om Somonics, skibransjen, hvordan et fremmed liv og ski definerer livet hans.

Silfactor Podcast er tilgjengelig Spotify, Og Sound Cloud