The Snow Circle: Den sjokkerende sanne historien bak den nye thrilleren på Netflix

Issirkel Oppført på Netflix: Her er den utrolige og skremmende sanne historien bak JA Bayona.

I motsetning til serier som tapt Og Gule jakkerHistorie Issirkel, som forteller om en tragisk flyulykke, er basert på en sann historie. Fordi filmen ble tilpasset fra en bok fra 2008 Snøforeningen («Snøforeningen«).

Før du starter Netflix, forteller vi deg alt du trenger å vite om den utrolige sanne historien bak Issirkel.

Den sanne historien bak Issirkel

Den 12. oktober 1972 var 45 passasjerer og mannskap om bord på Uruguays flyvåpenfly 571 fra Montevideo i Andesfjellene til Santiago i Chile.

Artikkelen fortsetter etter annonse

Artikkelen fortsetter etter annonse

De fleste var knyttet til Old Christians Club amatørrugbylag, chartret av den respekterte kaptein Julio Cesar Ferratas, som hadde samlet over 5000 luftmil i løpet av sin karriere. Ting gikk galt veldig raskt, inkludert en grunnstøting i Mendoza, Argentina på grunn av dårlig vær. Da flyturen ble gjenopptatt, var den mindre erfarne andrepiloten Dante Hector Lacurara ved kontrollene.

På grunn av sterk vind måtte pilotene ta en nødvendig U-formet rute gjennom et fjellovergang for å komme til Chile. Men nedstigningen ble satt i gang for raskt, og flyets vinger og hale rev seg vekk fra de andre flyene. 12 mennesker døde inkludert kaptein Ferradas. Andre passasjerer, som LaGuarra, døde av skadene deres – og organer – de påfølgende dagene.

Abonner på vårt nyhetsbrev for å få de siste sportsnyhetene, spill og mer.

Artikkelen fortsetter etter annonse READ Paris Hiltons FARAONISKE bryllup: Menyen hennes inneholdt gullbelagte poteter

Artikkelen fortsetter etter annonse

Overlevelse mot indre organer Issirkel

Netflix

Med de resterende setene, bagasjen og delene av flyet forsøkte de overlevende passasjerene å beskytte seg mot den nådeløse kulden. Selv om teamet fant et redningsfly på den fjerde dagen, ble søket avbrutt på den tiende dagen. Åtte passasjerer omkom i et snøskred.

Med lite mat tilgjengelig og vanskelige forhold på destinasjonen, tydde de gjenværende reisende til kannibalisme. Men etter en avtale mellom dem sa de at hvis noen døde, ville kroppen deres bli brukt til andres overlevelse. Etter to måneder med kulde og sult i Andesfjellene, klarte rundt to dusin reisende å rømme.

Artikkelen fortsetter etter annonse

Artikkelen fortsetter etter annonse

Redningsaksjonen tok også lengre tid enn forventet, og hjelpen ankom først den 72. dagen. To av passasjerene reiste mer enn 37 mil over 10 dager på jakt etter hjelp: det var de som ble sagt å kunne finne hjelp og veilede redningsmennene til resten av gruppen.

Issirkel Sendes på Netflix fra 4. januar 2024.