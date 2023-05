The Standard ansetter en leder for ytelse fra London!

Selv om vi ikke vet før slutten av sesongen om han fortsetter eventyret sitt ved bredden av Meuse, indikerte Ronny Deila (som har signert for tre år) forrige uke at hans stab trenger stabilitet neste sesong. «Personalet vårt kommer ikke til å flytte, og det er viktig for stabiliteten. Denne sesongen har nordmannen allerede ønsket en ny assistent velkommen til sin stab i skikkelse av Scott Fraser Robertson. Forrige uke så han et nytt ansikt.

Standard Performance lette etter en leder. Han fant den i nærheten av London. Dette er engelskmannen Daniel Watson. Sistnevnte deltok også på Westerlohs mottakelse sist lørdag. En innehaver av flere grader i fysioterapi, jobbet Daniel Watson i privat praksis, men jobbet også for Royal Ballet Company. Han har samarbeidet med England og Wales Cricket Board, det styrende organet for cricket i England og Wales, men også med Nottinghamshire Cricket Club. Han var også aktiv i rugby med London Broncos RLFC rugby union pro club. Hos Sclessin vil han føre tilsyn med det medisinske personalet, fysiske trenere og videoanalytikere.