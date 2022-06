The Tube and Fantasy Machine of the 80s, Pananarama kommer tilbake denne sommeren

Nyhetene bør gjenopplive nostalgi- og fantasimaskinen til de ivrige fansen på 80-tallet. Pananarama kommer tilbake denne sommeren med det tolvte albumet som slippes 22. juli. Trettiseks år senere Sanne tilståelser Og hans ustoppelige singel «Venus» (sjokkerende blå nederlandsk tittelkort, skal vi minne deg på?), Tre år senere I stereoI sin siste diskografiske plate kunngjør trioen ankomsten av Sarah Tallinn-Karen Woodward, som nå er redusert til doble Maske Foran den navngitte singelen.

La fansen hvile, ingenting har egentlig endret seg på siden av planeten Pananarama. Eksotisk og lett popmusikk, stemmer unisont er alltid pene. Musikkvideo er bare litt mer glamorøs enn vi vet at den er tidligere, spesielt under Stock Aitken Waterman-æraen («Venus»-æraen) av hitmakere på 80- og 90-tallet. Begge sangerne befinner seg i hjertet av en snill kirke i et slott i Italia. Først var de kledd i svart, så virket de veldig fargerike og brakte frem mange minner.

En sang som passer for sommeren med alle symbolene som gjorde treningen av kvinner til en suksess. Og som en bonus, noen avsnitt på fransk.

Ian Masterson har produsert hele greia, sammen med Sophie Ellis-Bexter, Jerry Hollywood (Spice Girls) Pet Shop Boys og Kylie og Danny Minogue! Og som det viser, er det nyttig. Han hadde allerede kontroll over to tidligere forsøk, Lenge leve elskerinnen I 2009 og I stereo I 2019.

Vi møtes 22. juli for å finne 11 emner MaskeEn fet tittel hvis du har en infeksjon etter to år …