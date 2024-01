«The Voice» 2024: Air Date, Coaches, New Rules… Alt du trenger å vite om sesong 13

Bytt aldri et vinnende lag. «Dette er vår 13. sesong, og vi er veldig stolte over å kunne si det. Vi håper til og med at vi har blitt en TV-klassiker«, forteller Matthieu Grelier, direktør for programmer og utvikling av ITV Studios Frankrike, til pressen i forkant av presentasjonen av «The Voice 2024». Etter et år var det ledende TV-programmet på forsiden (4 millioner kombinert seere i 2023 iht. til Médiamétrie, 32 % av publikum vil bli kjøpt av ansvarlige kvinner) forbereder sitt store comeback. puremedias.com For å ta hensyn til alle endringene i denne nye versjonen.

Les mer TV «Dancing with the Stars» 2024: Vi vet (endelig) den store returdatoen…

TV «I solidaritet med bønder …»: CNews Channels logo …

TV «Du begynner å gjøre meg full!» : Live på C8, Cyril Hanouna omformer voldsomt…



Sendingsdato

Den trettende sesongen av «The Voice» starter lørdag 10. februar 2024 klokken 21:10 på TF1. Som hvert år siden 2012 vil Tele-Hook begynne med de populære blind auditions. Igjen i år vil Nikos Aliakas presentere den.

Trenere

For denne sesongen 13 vil trenerteamet som er ansvarlig for å finne den vakreste stemmen i Frankrike gjennomgå noen endringer. Avslutt Amel Bend, som har sittet i stolen siden 2020 og ønsket å forsvinne for bedre å forberede innspillingen av hans fremtidige album, «The Voice»-familien vil finne Micah. Den internasjonale stjernen, som har vært borte fra showet i fem år, kommer tilbake etter å ha vist seg som supertrener under fjorårets «Supercross Battles». På hans side kan TF1-seere se Bigflo og Oli, Vianney og Zazie.

Camille Lelluch som overraskelsestrener, en kamp i TF1+

«Vi ønsket å fornye det vi allerede hadde gjort med Nolwen Leroy i 2022, men vi ønsket å gå enda lenger, Pascal Quix, produsent av TV-programmet, bemerker. Vi ønsket at Camille Lelouch skulle være bak kulissene under blinde auditions og oppleve hennes valg live ved siden av settet.«. Florent Bagnis tidligere semifinalist under sesong 3 kan redde seks talenter under blinde auditions. Deretter trener han dem og får dem til å konkurrere i kamper. I den andre fasen av konkurransen vil sangeren fortsatt være der. I Cross Battles trinn 2-talenter kan gis en ny sjanse. «På slutten av alle episodene vil Camille Lelouchs nyeste talent kvalifisere seg direkte til den direktesendte semifinalen i «The Voice» og vil ha sin egen stol ved siden av sangtrenerne.«, forklarer produsenten.

Hvis han dukker opp sporadiske på TF1, vil Camille Lelluch fremfor alt være hovedpersonen i «The Voice Comeback», en ny TF1-strømmeplattform som tilbys på TF1+, parallelt med Tele-Hooks lineære sending. Dette formatet, unikt for Frankrike, finnes allerede i 13 land. I utlandet vant deltakeren som ble reddet av den 5. treneren showet to ganger.

Jennifer kom tilbake

Før de direkte semifinalene, under Supercross Battles-fasen som ble introdusert i 2023, vil en «Super Coach» ankomme og hjelpe publikum i rommet med å velge sin favoritt. Etter Mika i fjor er det Jennifer som spiller denne strategiske rollen (hennes mening teller 10 % av de offentlige stemmene, red.anm.). I fjor, under denne begivenheten, reddet Micah Aurélien Vivos fra eliminering i siste liten med denne unike oppgaven. Noen uker senere ble sangeren fra Jazzys gruppe kronet som «The Voice 2023». «Jennifer, jeg kommer til å torturere henne (så hun sparer ferdighetene sine, red.anm.)Mika spøkte under denne pressekonferansen. Jeg har allerede avtalt med henne. Det er greit hun elsker meg«.

Retur av assisterende trenere

Under kampene vil Jazzy, Bigflow og Oli, Viani og Mika bli støttet av stjernene for å forberede ferdighetene sine bedre for andre konkurranser. Vianney får selskap av finalisten Benjamin Biole og Mendesa i sesong 10. Bigflow og Oli kan regne med Deig og Nej, Pierre de Mare og Mika i Melha Bedia. Til slutt møter Zazie Axel Bauer og Pierre Guénard, rockegruppen Radio Elvis.

En tur neste sommer

I en ny 2024-innslag rundt det ikoniske musikalske merket, vil TF1 og ITV Studios France sende talentene sine på turné… Som med «Star Academy», vil fire finalister fra 2024-utgaven av «The Voice» og ikoniske talenter fra tidligere sesonger av talentshowet opptre på scenen denne sommeren under et gratisarrangement kalt «The Voice Summer Tour 2024». Mens de er vertskap for showet, vil TF1-seere finne Bruno Berberes, showets casting director.