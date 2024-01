The Voice Belgium er tilbake med nye funksjoner: «En fengslende og uforlignelig sesong»

The Blinds starter tirsdag 9. januar omtalt I syv forestillinger skal talentet prøve å forføre trenerne med stemmene. En kvartett trenere ble fornyet med Christoph Willem og PJ Scott som ble med to nye trenere: Mendesa og Haddick. Talentene i denne ellevte sesongen er klare. Fire trenere, med stoler som beveger seg rundt, må kjempe for å bygge laget sitt, og finne ut hvem som står bak de utrolige og forbløffende stemmene.

Men før du trykker på summeren, foran trenerne, DH Hva er kriteriene for å få dem til å komme tilbake, spurte de?

Christoph Willem: «Jeg har ingen kriterier, og hvis det jeg hører er utrolig, kan jeg snu. Det er instinkt, ikke en utfyllingsfase. Vi er trenere, men vi er også mennesker, så vi gjør feil noen ganger. Men instinkt er sjelden feil. Med måten dette året har vært på, er jeg veldig bevisst. , men «hva så», hva skjer videre?»

B.J. Scott : «Jeg vil ha følelser, noe som berører meg. Det er også instinkt. Det er hjerteflimmer.»

Hadick: «Jeg trenger å føle et sterkt potensial i en vellykket forestilling, eller noe veldig innlevd, sterk i tolkningen. Når den personen synger 'I love you', må jeg føle at de virkelig elsker.»

Mendesa : «Når det er emosjonelt, ærlig og når personen virkelig føler hva de synger».

En krydret nyhet

Musikken gir gjenklang gjennom Media Rives Liege-studio for rørende og unike øyeblikk. Merk at for første gang vil en eksklusiv sang bli fremført av fire trenere.

Som en påminnelse, bringer denne ellevte sesongen sin del av nye funksjoner, med et nytt element som vil bli oppdaget denne tirsdagen: den mektige ««Super svart» Det vil teste nervene til trenerne og krydre blindtesten. «SuperBlocked» kan brukes to ganger av hver trener, og lar deg møte en annen trener, og hindrer ham i å integrere en flurry-ferdighet i laget sitt selv om setet er snudd.

RTBF lover en sesong»Fengende og uforlignelig»kort»En musikalsk opplevelse du ikke bør gå glipp av!

Et «bonus»-spørsmål til de fire trenerne

Hva gir en rød stol til en kunstners liv? Lovlighet?

Mendisa: «I mitt tilfelle, ja, du kan kanskje se meg annerledes etter dette showet.»

Hadick: «Uansett hva slags bakgrunn vi har, har vi sannsynligvis ting å si. Dette er validering. Dette er definitivt noe som kan ha innvirkning på en karriere.

B.J. Scott: «For meg er dette enda et stadium i en karriere. Det gjør at en artist kjent av et visst publikum kan bli kjent blant allmennheten, et annet publikum han aldri nådde. Det er ikke bare trendy, men også den personlige opplevelsen til artister som har noe å dele.»

Christoph Willem: «Når vi sitter i stolen, kan publikum som blir kjent med oss ​​som artist oppdage personligheten vi har i hverdagen, i motsetning til tradisjonelle, veldig upersonlige TV-programmer. Det er viktig å uttrykke seg om noe du kan, som musikk, og forstå hva du gjør som artist.»