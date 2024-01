The Voice Belgium: «Og bam!», Mendesa er den store vinneren i 2. blind

En uke etter starten av sesong 11 av The Voice Belgium, presenterte 12 nye talenter seg i den andre blinde juryen på RTBF Studio 40 på Mediarives i Liège.

På forsiden denne tirsdagskvelden kom igjen Christoph Willem, PJ Scott, Mendesa og Haddick for å forankre det beste talentet i troppen deres. Alle måter var gode for å vinne talentet som bare hadde ett argument for å bli med på eventyret: stemmen deres. For denne andre blinden vant Mendisa fra trenerkampen.

Fan av Christophe Willem

Charlene (19 år gammel, Florence), som spiller musikaler og er fan av Christophe Willem, drømmer om å bli en del av laget hans. Med tre seter snudd har Charlene et siste valg av favorittartisten sin. Mendesa, bestemt, trakk frem et skilt: «Andre trenere var gode, men jeg var vokal». «Du er en artist i din egen rett, og jeg vil være med på dette showet slik at du kan være i riktig situasjon», Rettferdiggjør den belgiske artisten. «Vi forventer ingen symptomer på dette tidspunktet.»Christoph Willem hadde det gøy å lære fra kandidatens munn.(Hans) første tone i musikk var Christoph Willem fra barndommen”. Det var nok til å fremkalle applaus fra Studio 40 og trenerbenken.

snudd hele veien, «— Jeg så ikke hva som skjedde. Han innrømmer, «Men du er mer innadvendt når du snakker, ikke når du synger. Vi må se hvem som står bak den stemmen. Jeg synes du har flotte toner, men vokalområdet ditt kan gå lenger.». Men til slutt var det Mendisas lag talentet valgte.

«Den internasjonale luften svelget jeg selv. Hun så nøye på meg, og til slutt sa hun til seg selv, nei., Christoph Willem lo av situasjonen, noe som førte til generell latter. «Du er favorittartisten min, men du er verdiløs som coach.la Hottick muntert til. «En ting folkens, vi må investere i markører, og investere i reklamepaneler».

En duo og deres ukulele

Så prøvde et par ved navn Yun Ko (25 og 29 år, Limal) lykken. «Yun betyr melodi på koreansk og yun ko betyr vann på chilensk, derav melodien til vann., forklarte begge hva de fremførte på scenen. Sangen hennes på ukulele ville ha fascinert BJ Scott.

I rap og slam

«Tonehøyde!» Med BigFlow & Sound, Valentine (16 år gammel, Namur), kunststudentens kraftfulle idé «Frigjørende i musikk», og faren hans meldte seg på eventyret, og returnerte Haddick og Mendesas seter. På forespørsel fra Hadiq presenterte artisten sin slam-komposisjon, og sjokkerte alle trenerne med sine allerede veltalende taler i ung alder. «Den perfekte artisten er sjelden», Christoph Willem kranglet, setet hans snudde også. «En artist som dekker alle mine kriterier ville være Mendesa», Det unge talentet bestemte seg til slutt.

Til lyden av Elvis

Alexandre (18 år gammel, Chile), elev ved en musikkskole og interessert i klassisk piano, ønsket å teste stemmen sin på Elvis Presleys «Love Can't Help Failing». En stemme som fengslet Mendes så raskt at han innså talentet «bebor sangen», etterfulgt av Haddick og Christoph Willem, som fant «en moden stemme relatert til hans alder», sistnevnte før amputasjonen hans. «Og bam!» fra Mendesas «Super Black»-knapp. Som en påminnelse, den nye «Super Block» for denne sesong 11 lar en trener blokkere en annen trener selv om setet hans allerede er tilbake. Mendesa vil duettere med unge talenter som er fast bestemt på å bli med på laget hennes.

«Vent, det er en lyd i superblokken din, du trekker ut et skilt, og du gjentar lyden som en duett, er synkroniseringene utført riktig?»Han understreket Haddick med moro, og fant det medskyldig «med produksjon». Det er nok til å glede trenerne.

Joe Tassin i rap

Tiden er inne for Jitcon (32, Mousecran) til å omfavne det Og hvis du ikke gjør det Skrevet av Joe Dassin… i rap med hans egne ord. Nok til å overraske og snu Haddick og Mendesa. «For et rom», Før han oppdaget portrettet i samlingen, uttrykte BJ Scott «Eiendomsmegler» og far til en gutt. ««Stemme gjør en drøm til virkelighet», forklarte ferdigheten i presentasjonen. Bilder som rørte trenere. «Jeg vil gråte når jeg ser disse bildene», Mendisa kommenterte. Ikke overraskende er det Hadiq som går til Zidgaon.

«Utrolig flaks»

Skrevet av Nikki (47 år, Charleroi). stemmen Etter anbefalingene fra de rundt ham. Hennes tolkning av Rita Mitsokos «Marcia Paila» fikk et rop fra Christophe Willem i siste øyeblikk, og fant henne «Noe unikt.»

Togvert, Colin (27 år, Florref) «Alltid elsket å synge. «Det er en utrolig mulighet til å trå på The Voice-scenen.». Hans beskrivelse av Lomeball «så søt» For hvem Haddick, Mendesa og PJ Scott vil bli sendt tilbake «(Hans) stemme har noe veldig attraktivt». Hans musikalske smak fikk ham til å velge Hadiq.

For Herizova (31 år, Carlsberg) synger hun i dusjen og i bilen, «Stemme er en mulighet. «Musikk hjelper meg å uttrykke følelsene mine.». Til tross for stresset, fikk han enstemmig støtte fra trenerne demi Lovato Fra hvem som helst. Sønnen hennes ble «kidnappet» på settet av Mendesa, og moren valgte til slutt å trene. «Uansett, nok til å ta barna”Haddick avsluttet med en vits.

Quentin (24 år gammel, Huy) og Alex Clare, Emile (34 år gammel, Brussel) og hans «Jardin de Hiver» av Henri Salvador, Pizzaiolo Prisilia (32 år gammel, Pepinster) og blomsterhandler Valon (29 år gammel, Chaumont Gistoux) ) er ikke overbevist.

Som en påminnelse, på slutten av de 7 blinds-sendingene vil hver trener ønske 14 talenter velkommen til laget sitt, for totalt 56 talenter som vil nærme seg duellene.