«The Voice» er ny i Frankrike og har en overraskelsesgjest som kan forandre alt

TF1 kunngjorde i dag på sine sosiale nettverk: «Og hvis stemmen Vil talent få en ny sjanse? For neste sesong kommer en ny konkurranse til MYTF1: Stemmen, comeback«.

Så en ny konkurranse vil bli laget eksklusivt på kanalens nettside. Parallelt Stemme: Veldig vakker stemme Fjernsyn I TF1, Retur av stemmen Det vil tillate de åtte kastede talentene å få en sjanse til å returnere til konkurransen.

Artisten som er valgt til å bruke treningshetten er ingen ringere enn Camille Lelouch. Som semifinalist i det vellykkede Telecrosset i 2015, reddet han seg selv under kampene om Florent Bagni.

«Don’t Judge Me» og «Mise Je Diem»-sangeren vil være backstage fra blinde auditions, etter å ha fremført en duett med Grand Corps-balladen. Han vil velge ut åtte kandidater som blir eliminert av fire trenere: Jazzy, Viani, Mika og Bigflow og Oli. Han vil trene dem gjennom hele eventyret og bestemme hvem som er verdig å gjeninnføres. stemmen. Denne kandidaten går direkte til semifinalen sammen med talentet valgt av de andre trenerne.

I løpet av sesong 11 stemmen, TF1 skapte allerede en overraskelse med Nolwen Leroy som «mystery coach». Etter å ha sett prestasjonene til kandidatene under den blinde elimineringen, valgte han 4. Deretter delte han dem inn i to kamper og under kampene ble de to vinnerne foreslått til datidens fire trenere, Vianney og Florent Bagni. , Amel Bent og Marc Lavoine.