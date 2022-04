The Voice in France av Emotion Florent Bogney: «Jeg er inne i en bestemt sesong» (video)

Denne følelsen fant sted igjen på settet til The Voice France denne lørdagskvelden. I denne andre episoden av kampene går to kandidater fra Florent Bogneys team inn i ringen. Da sangeren valgte sitt valg, ble han overveldet av følelsene, for å rense seg.

Denne lørdagskvelden ble den andre episoden av The Voice France Wars sendt på TF1. Igjen var det følelser i konsertsettet. Florent Pagny klarte ikke å skjule følelsene sine etter en kamp mellom de to kandidatene hans.

Morgan og June slo sammen om å være vertskap for Celine Dions «Encore Unseer». På slutten av showet er det nødvendig å bestemme seg for å beholde bare en mellom de to talentene. Det var da sangeren, som ble diagnostisert med lungekreft, ble inspirert av følelsene sine. «Det er bekymringsfullt å finne deg sammen med en annen person som allerede er en god utdannet og finner ut hva som skjer med ham.», Han skled. Florent Pagny la da ned en meningsfull setning: «Jeg er inne i en viss sesong … det er virkelig mange …». Så avbrøt han seg selv med følelser som han prøvde å undertrykke tårene hans. En «spesiell sesong» får sin fulle betydning i forhold til hans sykdom og spesielt sangerens læring av budskapet under innspillingen av showet.

Så fortsatte han: «Det er virkelig mange rare talenter, de er mange på laget mitt. Jeg er faktisk imponert over denne rare, så jeg beholder Morgan.», sa han til slutt, hans «milde» veiledning. Oppstillingen flyttet et stort antall besøkende som ikke reagerer på sosiale nettsteder, spesielt Twitter. Starter fra programlederen. Nikos Aliagos twitret: «Hva vi elsker med deg Hermano». «Han rørte meg så mye dit Florent Bogney»Kan vi lese også.