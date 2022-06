Den 11. utgaven av Norwegian Tour går av stabelen tirsdag 24. mai. Racers vil reise til 6 nivåer over hele landet. The way of Norway tour og favoritter er her.

Fra 24. til 29. mai går Norgesturneen 2022 av stabelen. I år skal rytterne gå 6 etapper mellom Bergen og Stavanger. Denne begivenheten har vært på UCI ProSeries-kalenderen siden 2020. I fjor vant Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) i den generelle kategorien av arrangementet foran Eid Schelling (Bora-Hanscrohe) og Mike Tunisen (Jumbo-Wisma).

Ruten for Norgesturnéen 2022

Favoritter på 2022 Norway Tour

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) ★★★★

Den unge belgieren returnerer til konkurransen for første gang siden han vant Liege-Pastogne-Liege.

Ethan Heider (Enios Grantier) ★★★

Vinner av Norgesturnéen i 2021, han blir en av sine egne arvefavoritter i år.

Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) ★★

3. plass i Étoile de Bessèges i år, vinneren av Tour de l’avenir 2021 vil være ivrig etter å opptre på hjemmebane.

Patrick Bevin (Israel – Premier Tech) ★★

Han vant Tyrkia-turneen for noen uker siden og blir en av outsiderne på denne norgesturnéen.

Markus Hoelgaard (Trek-Segagredo) ★★

Nordmannen, som vant på et tidspunkt og ble nummer fire sammenlagt i fjor, skal prøve å skinne på hjemmebane igjen.

ID-beskytning (Bora-Hanscrohe) ★

På 2. plass totalt i fjor hadde nederlenderen en vanskelig start på sesongen og vil prøve å gjenvinne tilliten i Norge.

Luke Blob (Ineos Grandiers) ★

Den 9. australske mesteren i Tour de Romandi er i god stand og blir en av utlendingene i år.

Hvordan følge løpet?

Norgesturnéen 2022 sendes direkte hver dag på Eurosport 2 og på nettsiden Live Team.