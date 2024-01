Theo Affære: «Jeg er glad for å sette sannheten på plass igjen» | verden

«Jeg er glad for å sette sannheten på plass igjen. Jeg har aldri løyet i denne historien, og jeg er veldig glad for å høre at de ble straffet,» sa 29-åringen til den 24-timers nyhetskanalen, hans første reaksjon til rettssakens epilog.

Etter en to ukers rettssak dømte Seine-Saint-Denis Assize-domstolen fredag ​​kveld tre polititjenestemenn til en betinget fengselsstraff på mellom 3 og 12 måneder, som fant sted 2. februar 2017 i byen 3000 Aulnay-sous- . Boise er en sak som har blitt et symbol på politibrutalitet.

Blant de mange voldshandlingene som ble ansett som uberettiget av domstolene, var et stokkslag den unge mannen fikk nær anus. Det sprakk lukkemuskelen hans (analmuskelen) med et ti centimeter dypt sår. Til tross for to operasjoner lider hun nå av inkontinens.

«Mitt fokus var mer på at de var skyldige i det de gjorde. Og så er ikke alt som innebærer juridiske straffer mitt område, sa Theo Luhaga til BFMTV sammen med sin advokat Antoine Way. «Hadde en 'normal' person gjort dette, ville ikke resultatene vært de samme. For meg er dette ikke politifolk. Så vi burde ha fordømt dem som vanlige mennesker, legger han til. En BFMTV-reporter spurte: «Tror du de ble prioritert fordi de var politifolk?» Theo svarte: «Selvfølgelig.» Før du legger til «Slik er det, vi har ikke noe valg.»

I sin kjennelse, konsultert av AFP, slo Assize-domstolen fast at offeret ikke led av «varig funksjonshemming» fordi hennes «organiske lesjoner» ikke forårsaket «uopprettelig tap» av organet hennes. Så han tiltalte Marc-Antoine Castelaine, forfatteren av stokken, for en mindre voldelig anklage som førte til en 60-dagers ITT, noe som betyr ikke en forbrytelse. READ London fryser Putin og Lavrovs eiendeler, Washington og EU kunngjør sanksjoner

Ulike parter ønsket den nyanserte dommen velkommen på slutten av rettssaken. Theo Luhagas advokat beskrev det som en «pasifiserende avgjørelse», mens politibetjent Marc-Antoine Castlines advokat uttrykte sin «store lettelse».