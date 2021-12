Theo Pierrot: “Jeg ba Ram ikke bruke panenka”

Det er bekreftet: Jeg ville spilt for Sering når som helst.” Theo Pierrode spilte som brannmann etter at Deitch ble utelukket på slutten av kampen. Franskmannen spilte aldri i denne posisjonen, men den tidligere Cerrican-kapteinen aksepterte sitt ansvar. “Jeg så raskt rundt laget og så hva ingen likte. Jeg trodde med meg selv at jeg var veldig fortjent, men jeg visste ikke engang om jeg kunne dykke.”, Han smiler.

Vi møtte Ramana: Pierrot visste ikke hvordan han skulle dykke. “Jeg ba Ram ikke ta på meg panenga fordi det gjør meg vondt (ler), men han kom til meg før fotograferingen for å fortelle meg at han ikke kom til å gjøre det. Jeg prøvde å forvente at det var en side eller en side. Stor streik på aksen, men jeg er mer på bløffen enn keeperens kvaliteter.Jeg spilte.

Tirsdag, på Cercle de Bruges, var det nødvendig å se om Guillaume Dietsch kunne spille i burene. “La oss se. Jeg håper han spiller, men vi har to gode keepere. Timothy (Kalje) og Maxim (Mignon) jobber hardt og trener. Det er også livet til et lag.”

Selv om det kan virke morsomt, er denne scenen fortsatt en historie. Fordi brenning er egentlig ikke på møtet. “Selskapet advarte dem etter cupen: de vet hva de kan forvente, banen kommer ikke til å være en unnskyldning., observerer Theo Pierrot. De respekterte oss og spilte god fotball. For oss er det nødvendig å raskt fjerne vakuumet og fokusere på sirkelen.