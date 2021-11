“Theory Henry TV”: Theory Henrys show etter OL-OM var oppsiktsvekkende

Han kan ha vært den eneste som nådde høyder under dette OL. Thierry Henry, konsulent på Amazon Prime Video, multipliserte de riktige ordene i løpet av den to timer lange ventetiden.

“Leker vi i forstedene til Paris? Når du går for å spille Garges, Sarcelles, Villepinte … Vel, det er vanskelig, jeg liker å forstå. Men her er vi i Ligue 1, ikke sant? “, Var han sint før han nevnte at han aldri hadde vært borti slike hendelser i karrieren, men at han allerede hadde smakt dette usunne miljøet? “Sarcelles – Palaiseau, men ikke i Ligue 1, nei.“

Roberto Martinez’ assistent Dmitry Payet forsvarte logisk de røde djevlene. “Det er trist, det er folk på galleriet som burde fordømmes. Hvis du er en supporter, vil du tillate klubben din over det. Dette er feig aggresjon. Vi vet ikke hvem det er, du kaster det … Styrke i galleriet? Men jeg vet ikke hvem det er … “

Før Lyon ble overrasket over å finne ut at offentlige utgivelsessanger var fiendtlige til Dmitry Boyd. “Fornærmer vi deg ved å ta en flaske? Wow.”

Mens tilskuere og 60.000 mennesker på Grubama stadion ventet på dommerens avgjørelse om en eventuell endestopp, tenkte den tidligere spissen hovedsakelig på offeret. “Vi glemmer at noen ble angrepet. Du vinner, og på toppen av det fornærmer vi deg. Du gjorde ingenting først. Vi snakker om poeng, kamper, jeg vet ikke hva … Stopp. Noen ble angrepet i kveld, finner vi først ut hvordan de har det?”

Den tidligere Arsenal-spilleren er bekymret for League 1s dårlige publisitet i utlandet.I Storbritannia er OL-OM den primære konkurrenten. Folk vil fortsatt se kampen avbrutt av idioter, avslutter han. Fransk mesterskap Vi er her for å kjempe med andre mesterskap … Igjen, du har … “

Filmen ble raskt viral da Theory Henry smuldret opp da Lyon-leder Jean-Michel Alas forklarte seg på plenen og forsvarte starten av spillet.

Etter mange av disse punchlines bestemte Amazon Prime Video seg for å gi nytt navn til Twitter-kontoen sin “Theory Henry TV”.

Det er nok å avslutte en trist kveld med litt humor.