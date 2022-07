Theory kunngjør planer for WWE SummerSlam 2022

Austin Theory er den nye innehaveren av Money in the Bank-kofferten etter PLE sist lørdag. Dette gjør ham til den yngste innehaveren av kofferten i selskapets historie, en ny rekke lagt til rekorden hans etter hans regjeringstid i USAs mesterskap – igjen knyttet til ungdommen.

I episoden 4. juli 2022 av RAW kunngjorde han planene sine for sommerens heteste begivenhet. Faktisk møtte Theory Bobby Lashley på SummerSlam 2022 for å kunngjøre omkampen om den amerikanske tittelen. Han fikk en omkamp av WWE-tjenestemenn, men ikke bare det.

Teorien planlegger å tjene penger på MITB-kofferten hans. Han sa at han kommer til å se den siste mann stående kampen mellom Roman Reigns og Brock Lesnar nøye, og at han vil knuse den siste mann stående. Hans endelige mål for SummerSlam er å vinne USA og WWE Undisputed-titlene på én natt. Budskapet er klart, vinneren mellom Lesnar og Reigns må være på vakt hvis han ikke vil miste tittelen raskt etter kampen.

