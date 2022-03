«There is no place for the ordinary in Co-Landa»: En eventyrer bestemmer seg for å droppe spillet og irriterer lagkameratene hans

Det andre tallet Ko-Landa: The Cursed Totem. Netter i forskjellige leire er ikke enkle på grunn av dårlig vær. Innehavere av den berømte forbannede totem, de grønne har sin hælmoral. Jeg må si at de starter den fjerde dagen uten å spise. For dem er suksess i komforttesten avgjørende. Sistnevnte krever at eventyrere viser balanse og styrke i hendene ved å ta tak i et tau på hver side av et tak. Dessverre er dette et nytt nederlag for Jean-Philippe-laget, så beats. I mellomtiden vinner fiolene arrangementet og drar nytte av en eksepsjonell belønning: ankomsten av en innfødt som kan lære dem gode praksiser for å overleve i leiren. Sistnevnte får en fordel ved å velge et medlem av det grønne laget og legge det til laget sitt. Til gjengjeld må de skilles med et element som går sammen med fiolene. De grønne satser på Umbre fordi hun ser ut til å være «lett å leve med» og sier «farvel» til Setha, som følte seg i det varme setet og fikk sjansen til å bli med et annet lag.

I leirene står nykommere alene. Amber var så begrenset i den grønne leiren av hennes sympati og evne til å finne Setha-mat. Men sistnevnte vil møte et nytt problem. Til alles overraskelse kunngjør Frank at han har bestemt seg for å forlate eventyret. «JJeg er ikke glad lenger, jeg er ikke i det lenger«, sa han. En reaksjon gjorde kameratene hans sinte.»En kniv bak«, jeg vil si en ting.»Dette er en stor feighet«, Jeg vil si en ting til. Også, med god grunn, ved å forlate frivillig, straffer eventyreren laget sitt fordi han ikke vil bli erstattet.Det er ikke rom for middelmådighet Co-Landa «, kort tid etter, og startet med Jean-Philippe til Denise Brockniard.

Som et nytt hinder for immunitetstesting, må eventyrere vise smidighet. Blues gjør det bra igjen, spesielt takket være Benjamin. Taperne, fiolene på sin side, må møtes på neste råd. To medlemmer av Blue Tribe sitter i korsstolen til sine kamerater: Stephanie og Matteo, som ikke har vært særlig effektive i tidligere saker, anses å være svært følsomme og mistroiske. Sesongens yngste blir kalt opp for å backe ettersom han fikk flertall av stemmene mot seg. En avgjørelse som skuffer ham, men ikke som han forventet, frigjør ham fra å avsløre for rådet sitt ønske om å forlate eventyret.

På Internett provoserer sletting av Matteo internettbrukernes sinne. «Matteo vinner arrangementer, alle er gode og gode, har utrolig energi og ser de det? Jeg kommer aldri til å forstå logikken til Go Landa», leser vi på Twitter. Eller: «Matteo hadde så mye talent, fiolene ville bli så lei seg, de var alle så dumme.«