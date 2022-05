Thibaut Courtois og Real Madrid spanske mestere!

Real Madrid har vunnet den 35. spanske ligatittelen i sin historie. På lørdag scoret Thibaut Courtois for å gi Real Madrid en 4-0-seier over Espanyol Barcelona på den 34. dagen i La Liga. Eden Hazard, som ble skadet, deltok på kroningen av sitt folk fra Santiago Bernabeu stadion. Med kontroll gjennom hele kampen takket Real Madrid Rodrigo (33, 43.) dobler i første omgang. Marco Asensio (55.) og Karim Benzema (81.) var ute i løpet av en time.

Denne tittelen gjør det mulig for den italienske treneren Carlo Ancelotti å bli den første mannen til å vinne fem store EM. Han har tidligere trent AC Milan (2004) med Italia, Chelsea med England (2010), Frankrike med PSG (2013) og Tyskland med Bayern München (2017).

Befolkningen i Madrid trengte bare et lite poeng for å lykkes med å følge naboen Atletico. Til tross for at det var et noe fornyet lag i kampen mellom de to Champions League-semifinalene mot Manchester City, ga ikke Ancelottis tropper elevene en sjanse. Real slo England 4-3 for å endre kurs onsdag.

Med 81 poeng kan ikke Real Madrid lenger måle seg med sine to nærmeste rivaler, Sevilla FC og FC Barcelona.

Etter uavgjort med Sevilla (64 poeng) mot Cadiz (1-1) på fredag, vil Barசாa (63 poeng) bli nummer to på søndag alene hvis de vinner mot Mallorca (21.00).

Atletico (61 poeng) drar til Bilbao på lørdag (21.00) for å møte Atletico (8.). En seier ville tillate ham å vende tilbake til likestilling med andaluserne.