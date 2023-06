Thibaut Courtois treffer Tedesco etter Devils exit: «Hans uttalelser stemmer ikke med virkeligheten»

V.SDette er saken som har rystet de røde djevlene siden denne søndagen. Dagen etter splittelsen mot Østerrike på King Baudouin Stadium, nektet Thibaut Courtois å komme til Dubois for et planlagt rally etter en ledig ettermiddag. Real Madrid-spilleren var kjent for å ikke dukke opp på trening mandag morgen. Grunnen? Målvakten sies å være opprørt over å måtte veksle mellom Domenico Tedesco og Romelu Lukaku for å bære kapteinsbindet i Kevin De Bruynes fravær. Eks-Racing Genk-mannen har bestemt seg for å hoppe over turen til Estland og trekke seg fra det nasjonale rallyet etter å ha vært så forferdet over det han ser på som mangel på anerkjennelse i vårt flate land.

Denne mandagskvelden ga Thibaut Courtois sin versjon av fakta i en pressemelding publisert på sosiale nettverk … og nølte ikke med å angripe målvakten til landslaget vårt, Domenico Tedesco! «Jeg ble overrasket over å høre landstrenerens pressekonferanse i ettermiddag, der han ga en delvis og subjektiv versjon av en privat samtale vi hadde etter kampen mot Østerrike. Det er ikke første eller siste gang jeg har snakket med treneren om garderobespørsmål, men han bestemte seg for å gå offentlig ut med det. Dette er første gang å gjøre det. Jeg er dypt skuffet over denne oppførselen, og jeg vil påpeke at uttalelsene hans ikke stemmer overens med virkeligheten.»