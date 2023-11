Thibaut Nice følger i sin far Svens fotspor, 10 seire for Nice i København: «Flott!»

Thibau Nis Han viste sine ti fingre da han krysset streken som vinner denne onsdagen, og markerte Nys-familiens seire på Koppenberg Cross.

Sven Nys hadde vunnet arrangementet ni ganger. Elleve år etter sin siste seier på den berømte veggen, la sønnen Thibaut navnet sitt til racinglisten.

«Jeg trodde ikke jeg var den eneste som skulle vinne i dag«, trodde Thibau Nis.»Det er en veldig sakte tur som drenerer deg fullstendig. Som løper har du all tid til å tenke. Du er alltid interessert i deg selv. Noen ganger føles det som om du rir alene her. Det er veldig rart.«

Thibaut Nice fikk ikke en god start da han skled til venstre for stigningen.

«Det er den glatteste av København-steinene. Jeg gjorde feilen med å velge en litt mykere dekkprofil og starte løpet med litt for mye trykk. Det gikk ikke bra. Etter det begynte jeg umiddelbart å gjøre mine egne ting. Det er veldig få hull her, men å finne den rekkevidden er veldig vanskelig fordi du må systematisk svinge for å holde deg oppreist. Det er flott å vinne her.«

Nys kan regne seg selv blant favorittene til den europeiske tittelen i Pontchâteau søndag. «Jeg har ikke tenkt på det ennå«, satte han det i perspektiv.»Men jeg kommer til å gå for det. Sesongen min har allerede fått en flott start«, avsluttet Baloise Trek Lions-løperen, som allerede har vunnet tre terrengløp denne sesongen.