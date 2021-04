Thierry Henry sier at han ikke lenger anerkjenner Arsenal blant fansprotester mot Stan Kronkes rettigheter Fotballnyheter

Thierry Henry sier at han ikke lenger anerkjenner Arsenal etter klubbens mislykkede forsøk på å splitte seg i Super League.

Arsenal var et av de seks Premier League-grunnleggerne av splittet rivalisering, men trakk tilbake sitt ønske om å bli med i ligaen etter et 48-timers tilbakeslag.

Henry er klubbens ledende scorer og beste spiller gjennom tidene Arsenal sluttet seg til Wenger i å kritisere Arsenals eierskap offentligKlubbresultater og kjerneverdier.

“Jeg kjenner ikke igjen klubben min, hva som skjedde nå, det gir ingen mening for meg å prøve å bli med i en liga der de er stengt,” sa Henry. Telegraf.

“Det kan ikke forstå kjerneverdiene i fotball, og pengene kan være for mye av en test. Men uansett hva de er, misforsto de det. Dårlig feil.

«Som de fleste var jeg veldig sjokkert og kunne ikke tro åpenbaringen.

“Jeg er stolt av hva fansen har oppnådd. Ikke bare Arsenal-fansen, men alle fansen. Resultatet har vært en seier for fotballen.”

Svensk millionær Daniel Ek, medstifter og administrerende direktør for musikkstreamingtjenesten Spatify, har kunngjort sin interesse for å kjøpe Arsenal Hvis du bestemmer deg for å følge samtalene om å selge Kronke Sports & Entertainment (KSE).

Direktør for Arsenal Josh Kronke, sønn av hovedeieren Stan, sier at han ikke har “noen intensjon om å selge.” De mente også at de fortjente å “fortsette i vår posisjon som forsvarere” av klubben.