Thinfilm for å stabilisere Micropower ASA

Thinfilm etablerte sin tilstedeværelse som en ledende innovatør i markedet for solid-state mikrobatterier, og kunngjorde i dag at de vil bli Energy Micropower ASA. Denne nye identiteten skaper selskapets grunnleggende transformasjon innen 2020 og gjenspeiler dets mangfold og raske fremgang innen teknologi, produkt og produksjonsinnovasjoner. Etter hvert som selskapet nærmer seg kommersialisering i andre halvdel av 2021, reflekterer den nye merkevarepremien den iboende energien og hastigheten i selskapets strategi om å bringe solid-state mikrobatterier til herdbare, bærbare og integrerte sensorer.

InnerZ-navnet inkluderer selskapets primære mål: å skape design som tidligere var uoppnåelig for kundene, sikre sikkerhet og sluttproduktets levetid gjennom forbedret syklusytelse for lading / utladning, og å begeistre neste generasjons bærbare enheter og tilkoblede sensorer med enestående målekraft.

“Når vi nærmer oss modellen av våre innovative solid-state mikrobatteriprodukter i fjerde kvartal i år og volumproduksjonen i 2022, er vi glade for å gi ut navnet Energy Micropower,” sa administrerende direktør Kevin Barber. “Den nye identiteten vår – Enarge-merket – gjenspeiler vårt nådeløse perspektiv for å drive, bekrefte og inspirere kundene våre. Vi ser frem til å dele mer informasjon med deg de neste ukene.”

Den lovlige navneendringen av selskapet vil tre i kraft etter at det er registrert i Norsk Foretaksregister. Selskapet planlegger å gi ytterligere oppdateringer om det nye merkevarens live tidslinje og planlagte ticker-endringer på Oslo Bar og OTCQB.

Thinfilm begeistrer innovasjon med bærbare enheter, tilkoblede sensorer og utover Ultratynne, fleksible og sikre energilagringsløsninger. Thinfilms innovative solid-state lithium battery (SSLP) teknologi muliggjør produksjon av kraftige, lette og billige oppladbare batterier for unike, kraftige applikasjoner. Ligger i hjertet av Silicon Valley, kombinerer selskapets sofistikerte fleksible elektronikkproduksjonsanlegg patentert prosessteknologi og produktinnovasjoner med omfanget av roll-to-roll produksjonssystemer for å etablere og utvide fordelene med SSLP-teknologi. Thin Film Electronics ASA (“Thinfilm”) er et børsnotert selskap med base i Norge, med hovedkontor i Oslo og hovedkontor over hele verden i San Jose, California.

