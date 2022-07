«This is our strategy»: Hvordan Trump planla å erklære seg selv som vinner av presidentvalget før de endelige resultatene

Donald Trumps tidligere rådgiver i Det hvite hus, Steve Bannon, forklarer at Trump planlegger å erklære seier i presidentvalget i 2020 selv om det ikke er noen offisielle resultater, ifølge registreringer publisert av det amerikanske magasinet Mother Jones.

I lyd utgitt onsdag av amerikanske medier og tatt opp tre dager før valget, kan Steve Bannon høres fortelle en gruppe medhjelpere at den tidligere presidenten allerede hadde en plan i tankene for avstemningen 3. november. «Det Trump kommer til å gjøre er å erklære seier. Ikke sant? Han kommer til å erklære seier. Men det betyr ikke at han er en vinner. Han kommer til å si at han er en vinner,» sa han.

Steve Bannon forklarer at Trump ønsker å utnytte det faktum at demokratene kommer til å brevstemme mer enn republikanerne, så demokratiske stemmer vil telles opp senere. «Velgerne våre stemmer tidlig. De (demokratene) stemmer på e-post. Så de har en naturlig ulempe som Trump vil dra nytte av. Det er vår strategi.»

Det skjedde også i løpet av timer etter valget. Med alle stemmene fortsatt ikke talt, hadde Donald Trump erklært: «Jeg vant dette valget».

«Når du våkner onsdag morgen (4. november), kommer det til å bli en storm. Alle kommer til å bli sinte: Antifa, media, domstolene. Og Trump vil tvitre: «Du har tapt. Jeg er vinner. Jeg er kongen. Spillet er over,» sa han.

I følge Mother Jones ble lyden, på nesten en time, tatt opp under et møte mellom Bannon og tilhengere av den eksil-kinesiske presidenten Guo Wengui, som Bannon hjalp til med å lansere høyreekstreme nettsteder. Lyden har blitt utgitt ettersom Steve Bannon skal vises neste mandag for kriminell forakt for å ha nektet å møte for en underkomité i Representantenes hus på Capitol-angrepet 6. januar 2021.