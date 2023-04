Thomas Bangalter, eks-Daft Punk, snakker om gruppens brudd: «Det siste jeg vil være i dagens verden i 2023 er en robot»

Thomas Bankalter snakket offentlig for første gang om oppløsningen av hans ikoniske elektroniske duo Daft Punk under et intervju med BBC. Gruppen ble dannet i 1993 med Guy-Manuel de Homme-Christo, og ga ut fire anerkjente studioalbum før de ble oppløst i 2021.

Daft Punk er ferdig! De siste fremskrittene innen teknologi og deres adopsjon av moderne kultur bidro til å tiltrekke Thomas Bangalter til konseptet Daft Punk. «[Daft Punk] En studie, vil jeg si, begynner med maskiner og beveger seg bort fra dem.», han forklarte. «Jeg elsker teknologi som et verktøy [mais] Jeg frykter naturen til forholdet mellom maskiner og oss. Han forklarer at Daft Punks bruk av teknologi var å hjelpe til med å uttrykke mannen, slik bandet gjorde. Fremfor alt, mann, Deres tredje album. «Vi har prøvd å bruke disse maskinene til å formidle noe veldig emosjonelt som en maskin ikke kan oppfatte, men et menneske kan oppfatte., argumenterer han. «Vi har alltid vært på menneskehetens side, ikke teknologien. Nylige fremskritt innen kunstig intelligens har skapt bekymring for Thomas Bangalter «utover bruken i musikkskaping» og bidro til å bekrefte at hans beslutning om å forlate Taft Punk var den riktige.Selv om jeg liker denne karakteren», Erklærte han?Det siste jeg vil være i verden vi lever i i 2023 er en robot. Denne fredagen slippes Thomas Bangalter PuranasEt soloalbum og orkesterpartitur fremført av Orchester National Bordeaux Aquitaine og skrevet for en ballett med samme navn. 10-årsjubileumsutgivelsen av Daft Punks siste album, Aktuelle kildeminnerSlipper 12. mai.