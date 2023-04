Thomas Bangalter forteller hvordan han levde Daft Punk-eventyret: «Vi så ikke noe i hjelmene! Vi spilte i Percy, men jeg så ingenting» (Video)

Et sjeldent utseende, med et avdekket ansikt. Faktisk var det uten helhjelmen at tidligere Daft Punk Thomas Bangalter dukket opp på mikrofonen på Inter France onsdag morgen. Han var gjest hos musikeren Lia Salaam for promotering PuranasEt soloalbum med orkesterpartiturer fremført av Orchestra National Bordeaux Aquitaine og skrevet for balletten med samme navn.

Thomas Bangalter, eks-Daft Punk, snakker om gruppens brudd: «Det siste jeg vil være i dagens verden i 2023 er en robot» Etter at den berømte franske duoen slo opp, lurte mange fans på sannheten i kunngjøringen. På slutten av intervjuet bestemmer Leah Salameh seg for å stille det fryktede spørsmålet. «Thomas Bangalter, du trenger ikke svare meg, men siden du ble annonsert i går kveld, har jeg fått over tjue tekstmeldinger som sier det samme: «Spør ham om Daft Punk virkelig eksisterer. Jeg spør deg fordi jeg vil ikke miste vennene mine.» «Det var en begynnelse, en midte og en slutt», sier musikeren. En del som bekrefter at han er endelig. «Jeg er så glad det er stengt. Jeg er så glad for å se tilbake på hva vi har klart å gjøre sammen.»Hun bekreftet historien om å leve med Guy-Manuel de Homme-Christo i nesten 30 år. Den ene halvdelen av den legendariske gruppen Daft Punk ga senere ut en uvanlig uttalelse. Faktisk ble duoen dannet i 1993 og gjorde det å bære hele ansiktsskjermer til sitt varemerke. Ifølge Thomas Bangalter er det ikke alltid lett å kle seg på scenen. «Synligheten i hjelmene er så lav, det er så varmt, vi kan ikke se noe. Vi spilte Percy og jeg kunne ikke se noe!»Han spøkte. READ Grensene for Sebastiens død, en tragedie for Kareen ... PuranasDet 23-spors albumet med 1h30 akustisk musikk slippes 7. april 2023.