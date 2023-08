Thomas Delaney ønsker å bli i Anderlecht på lang sikt: «Planen er at jeg skal bli i mer enn et år»

Thomas Delaney kan spille mot Charleroi. «Han er klar.», sier treneren hans Brian Rymer. Den 31 år gamle danske midtbanespilleren var en av Anderlechts største signeringer denne sommeren. Han bør ta med seg erfaring og lederskap.

Thomas, hvorfor signerte du for Anderlecht?

«Selv for en danske er Anderlecht en stor klubb. Jeg er imponert over Brian (Riemer) og Jesper (Fredberg) sin plan og hva som kan komme ut av den. Jeg vil hjelpe klubben å komme tilbake til der den fortjener å være . Så kjenner jeg Brian godt fra tiden vår i København, han er en solid type. Han fortsatte å plukke meg opp. (ler)»

Hva kan du bringe til laget?

«Jeg liker å være involvert, å være aktiv, å lede andre. Belgia har et kjent fysisk og intensivt mesterskap, som passer meg veldig bra.»

Hvorfor Delaneys ball forsvant fra treverket hos Anderlecht

Er du nummer 6 eller 8?

«Jeg liker ikke å sitte fast i en rolle. Jeg snakket med Brian om stillingen min. Noen ganger spiller jeg som nummer 6 for å blokkere motstanderens spill. Noen ganger er jeg på 8. Nummer 10? Da må jeg score mer enn to mål. (Ler) Jeg liker et flytende miljø med mye bevegelse, uten en fast posisjon. Dette krever forståelse for alles posisjon. Det kommer ikke med en gang, relasjoner må bygges. «

De sier at du er født som kaptein. Er dette sant ?

«Jeg jobber hardt. Jeg krever. Meg og laget mitt. Jeg har hatt bedre kapteiner enn meg (ler). Jan (Vertonghen) er et eksempel på dette. Jeg tror man må ta ansvar. Det er viktig for kapteinen å beskytte lagkameratene hans.»

Hvordan forklarer du nederlaget ditt i Sevilla?

– Jeg hadde mine oppturer og nedturer. Den første sesongen var bra. Laget var bra. For det andre ble jeg påført skader, treneren endret seg… Så er det en annen fotball og en annen kultur enn Danmark eller Tyskland. «

Du gikk på lån til Hoffenheim i seks måneder, men ble ikke. Har du som mål å bli langsiktig til tross for at du er her på et skjønnsmessig lån?

«Da jeg snakket med Brian og Jesper, sa de til meg at jeg hadde en fremtid her. (Red.anm.: På hans side innrømmet Brian Reimer lenge) Jeg ble lånt ut forrige sesong og det er ikke livet jeg liker. Å bli i mer enn et års prosjekt.»