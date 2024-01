Thomas Dutrank om François Hardy: «Moren min døde ikke, ønsket ikke å dø»

Nei, François Hardy er ikke på randen av døden. Mens han feiret 80-årsdagen sin onsdag 17. januar, ga han et intervju parisisk. Et intervju utført skriftlig, bemerker avisen, husket at sangeren led av kreft i lymfesystemet. Han kommuniserer kun skriftlig, for det meste via e-post, selv med Jacques Dutrank og sønnen Thomas, som vi forstår ved å lese intervjuet. Hun vises ikke lenger offentlig og forblir innesperret i sin parisiske leilighet.

På spørsmål om hvordan hun hadde det, svarte Françoise Hardy at det kommer an på dagen. Hun oppsummerer situasjonen veldig kort: Strålebehandling brenner spyttkjertlene hennes, hun kan ikke lenger puste normalt, fordøyelsessystemet er rotete osv. «Kan ikke feire noe med noen lenger», sa han på spørsmål om han ville feire bursdagen sin med sine kjære. Vi forstår det: Hvis hun ikke er død, er tilstanden hennes fortsatt alvorlig. Bekreftelse, fortsatt i kolonner parisisk Av Thomas Dutronc sier han at moren hans ikke er død og at han ikke vil dø. «Min mor er en utrolig sterk fighter som har slått flere kreftformer de siste ti årene. Han insisterer. «Men hun er veldig trøtt og deprimert og vil ikke ta antidepressiva. Hun er lei av tilstanden sin og bivirkningene av behandlingene som lammer henne.Han legger til. Hun er fortsatt pen, men hun vil ikke virke forminsket. Francois Hardy mener eutanasi kan klare seg uten Thomas Dutrangs kommentarer bør knyttes til hans nylig lanserte appell Søndagstribunen I den oppfordret han Emmanuel Macron til å åpne en debatt om legalisering av dødshjelp i Frankrike. Spørsmålet er reist i intervjuet hans. François Hardy sier det er en forespørsel Søndagstribunen, ville det aldri ha falt ham inn å skrive til presidenten uansett grunn. Han husket at han hadde drevet kampanje for eutanasi i lang tid, men trodde han kunne klare seg uten. «Men fortsatt Jeg kan bruke den Hvis tilstanden min blir mer uutholdelig enn den allerede er»legger hun til. Nettstedet vil gjennomføre et eksperiment tidlig i 2023 Line Renaud om sykdommen som biter Francoise Hardy: «Jeg forstår det, og hvis jeg var henne, ville jeg bedt henne gå så snart som mulig …» Så meldingene hans er mindre alarmerende enn de som nylig ble rapportert. Noen mente at på grunn av anken publisert i SøndagstribunenSangeren bør nok avslutte det snart for ikke å lide mer.