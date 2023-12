Thomas Meunier, kongen av punchlines, gjest i «Grand Cactus» denne torsdagskvelden: «Hvis jeg hadde blitt invitert til «Tribune», hadde jeg nok ikke kommet»

I programmet? En spesiell årsavslutningsfeiring på banen med Red Devils-søylen, nå forsvarer hos Borussia Dortmund, sammen med komikeren Richard Ruben og rollebesetningen i satireshowet. «Jeg liker å bli fulgt,» forteller Thomas Meunier. Dette er den første og det blir ikke lett, men det blir veldig gøy!

Glad for å være tilbake i Tyskland med Dortmund («Det begynner å bli bedre, det er ikke perfekt ennå, men vi går i riktig retning.») så vel som de røde djevlene («Krysser fingrene, alt avhenger av spilletid, men jeg er optimistisk for 2024.), Thomas Meunier er henrykt over å finne seg selv på settet denne torsdagskvelden Stor kaktus. Jerome de Warsis show blir ofte avlyst på grunn av fotball… hva er vel bedre enn å invitere en fotballspiller på settet! «Ja, han ringer meg for å redde møblene, Liège gjør umiddelbart narr av Thomas Meunier, som ikke bor langt fra studioet Stor kaktus. Nei, men han har det bra. Hvis Jerome hadde invitert meg til å snakke om fotball, hadde jeg ikke kommet! Jeg vil virkelig se programmet nøytralt. Det vil uunngåelig dukke opp noen spørsmål, for dette er jobben min, og berømmelsen min kommer fra fotball… men hvis det var et fotballbasert prosjekt, og jeg ble invitert til Tribune, ville jeg sannsynligvis ikke vært det. kom ikke Så jeg er glad for at det endret seg.

Optimisme om Thomas Meuniers fremtid: «Snakket nylig med Domenico Tedesco på telefon»

Og den 32 år gamle idrettsutøveren fortsetter. «Jeg takket ja fordi det var en endring fra fotball. Det er litt av en forandring fra monoteisme. Det er et ganske rikt tidsfordriv. Den er ikke full av tusenfryd, men har veldig flinke artister. Jerome styrer båten sin godt. Fotballspilleren er faktisk ganske fan av konseptet. «Jeg opplever at i fransktalende Belgia er det ikke så mange rekreasjonsmuligheter som i Flandern. I fransktalende Belgia har vi ikke underholdning, programmer på dette nivået. o.l Stor kaktus Jeg krysser av i alle boksene om hva jeg liker på TV, så jeg ser det når jeg får sjansen. Det er favorittprogrammet mitt.» Red Devil, som allerede har laget komiske kapsler med Pablo Andres, er en «Veldig god kunde» Komedie. «Det være seg belgisk eller fransk. Jeg følger også amerikanske standup-artister takket være sosiale nettverk. Jeg elsker komedie, jeg ler av alt, for meg kjenner komedie ingen grenser, så jeg finner alltid noen som deler mine synspunkter.

«Vi har ikke underholdning som Grand Cactus i fransktalende Belgia.»

Thomas Meunier, kjent for sine punchlines i intervjuer, lover med et smil – han «.Vel roet ned.» «Jeg prøver å opprettholde en viss nøytralitet. Spesielt i Tyskland er det fortsatt annerledes. Det er veldig formell og veldig tilfeldig. Så jeg prøver å respektere sjefens instruksjoner litt. Men da jeg var i Frankrike eller med landslaget i Belgia, er folk definitivt mer åpne og aksepterer at vi kan gå litt utenfor allfarvei.

Mellom Pfas helseskandalen og returen De tre musketererThomas Meunier tar plass på slutten av denne sesongen med David Jeanmot og Livia Dushkoff som starter torsdag klokken 20.35. Stor kaktus Og i starten av juleferien for den belgiske fotballspilleren. Hvem sier det er jul, så parodi julen for Thomas Meunier, som vil bli imitert av en av skuespillerne, karikert av David Jeanmot og taklet av Jerome de Varsi, en stor fotballfan. Er han redd i dette øyeblikk? «Jeg har ikke en aksent som Legios, så jeg vet ikke hvordan de skal gjøre det…, Han er enig. For jeg finner meg selv veldig nøytral og allsidig. Kanskje i ord eller tekst, men jeg tror jeg er den vanskeligste personen å følge! Bortsett fra mine til tider dramatiske kroppsbevegelser på fotballbanen. Hvis jeg får en imitasjon, er jeg glad for å se den, for den skal ikke være åpenbar (smil)!»

Hvem vil han se etterligne ham? «Jeg tror Cody har dette lille talentetgjengjelder seg for å tilbringe ferier med familien. Cody kjenner meg utenfor min profesjonelle side. Ærlig talt, jeg vil gjerne følge litt om meg selv, det ville vært det første og morsomste! Det være seg Cody, Martin Charlie eller Damien Gillard! Jeg tar det som trengs og ser på det som et kompliment. Å ha noen å følge er en velsignelse. Jeg tar det som er verdt å ta, selv om det til tider er nedverdigende. Jeg er åpen for alt, humor har ingen grenser, så de kan gå dit (ler) !»

Men ideen om å fylle skuespillerbenken er langt fra ham Stor kaktus Derimot. «Lykke til til dem, for det er arbeid å gjøre (smil), Han konkluderer med at han ikke vil motsette seg kino, men han vil ikke motsette seg scenen. «Jeg er ikke ekstrovert nok til å være komiker eller artist i noen forstand av ordet. Jeg liker det som tilskuer, men å øve derfra? Nei, ikke en sjanse. Gi en hånd eller to. Pablo har allerede bedt meg om å komme som gjest en gang, men det skjedde ikke på grunn av timeplanen min. Kommunikasjon på scenen, ja, men ikke mer.» Og for å konkludere. «Kino er en enkel ting. Det er ikke live, vi kan korrigere oss selv og lære. Jeg er ikke en god improvisator, så det ville vært lettere for meg å øve på noe mer forberedt.