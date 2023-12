Thomas Meunier starter endelig med Dortmund, slutten på en 416-dagers reise gjennom ørkenen

Denne lørdagen tar det å krysse ørkenen en uventet vending. Mot Leipzig starter Virdonois på sin vanlige høyreback.

Optimisme om Thomas Meuniers fremtid: «Snakket nylig med Domenico Tedesco på telefon»

Du må langt tilbake for å se Thomas Meunier starte i en offisiell kamp for Borussia Dortmund. Per 19. oktober 2022 for å være nøyaktig. 62 minutters seier i Hannover i den tyske cupen. 416 dager med endeløs venting, mellom skader og forespørsler om å dra, noen ganger på eget initiativ, noen ganger fra ledelsen. Etter det var det noen få opptredener i Championship, men alltid en historie om dårlige minutter. Her vil vi ikke telle hans opptredener med Dortmunds reservelag, som Meunier gjorde noen få opptredener for, eller med de røde djevlene, spesielt under verdensmesterskapet i Qatar.

Meunier drar også nytte av lagets tøffe tidsplan. Om 14 dager må Dortmund spille fem kamper, så Tercics tropprotasjon er avgjørende. Selv om fremtiden hans i Ruhr fortsatt er usikker, ville det ikke være overraskende å se Meunier samle spilletid.

Thomas Meunier drar på jakt etter tapt spilletid

«Jeg må diskutere med ledelsenvsMeldingen de sender meg vil avgjøre hva som skjer videre. Hvis de fortalte meg at de ønsket å signere en full plate i januar, lot de døren stå åpen for at jeg skulle få en sjanse, og så ville vi vurdere noe. Han forklarte dette på Bigx Sports-settet forrige uke.

Meunier vil i mellomtiden ha som mål å samle spilletid i Dortmund eller andre steder. For tross alt er EM 2024 bare noen måneder unna.