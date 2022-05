Brugge, en fem ganger mester i løpet av de siste syv årene, fremstår som den beste flyklubben i konkurransen. En observasjon langt fra den sannsynlige årsaken til Thomas: «Jeg tror det er fordelen med langt arbeid. Jeg kom opp med en ny ledelse, en ny leder, en ny eier. Det var betydelige og umiddelbare investeringer. Det fungerte ikke umiddelbart, men det begynte å fungere med Preud’homme-tiden. Vi gleder oss til å se om dette er deres 4. eller 5. tittel på kort sikt.»

Derav kallenavnet Club Brooke «Belgiske Bayern Munich»? Ikke så fort «Jeg tror ikke Bayern kan snakke om München fordi Byrne er over andre på alle nivåer. Enten det er en sport eller en økonomisk en, dens historie … Jeg tror konkurransen i Belgia er mindre enn kompatibel. Lag som Anderlecht, som Gent, er alltid opp og ned. Jeg er absolutt fornøyd med det som skjer med Unionen, men logisk sett er det ikke naturlig for Unionen å være det eneste laget som får Club Brooke til å grøsse … Til tross for en dårligere kvalitetssesong enn tidligere, presterte Club Brooke godt og ble mester i Belgia.«

Det er ikke uvanlig at forbundet er den eneste klubben som ryster Brooke

Skoen klemmer på andre klubber: «For meg er den store ulempen at Club Brooks rivaler ikke gjør jobben sin. Mens han er i Tyskland, kan verken Dortmund eller noen annen klubb konkurrere med Bayern München. Det er der vi har minst feil. For meg i Belgia er det lag som kan kjempe mot Club Brooke på spillets nivå. Kanskje ikke økonomisk sett, det har blitt komplisert. Men det er en måte å gjøre det bedre på bakken. Vi så at Kent gjorde en god jobb med å skade klubben, selv fagforeningen som egentlig ikke fikk en sjanse under sammenstøtet med Brooks, og den fortjente å vinne mer enn én gang. Det er ikke lett for klubben, men jeg tror det er plass til en lang og sunn kamp, ​​og sausen vil ikke bli røsket fra motstanderne.»