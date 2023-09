Thorgan flytter til Anderlecht, Saudi-Arabia-tilbudet, Edens fremtid: Kylian Hazard veier inn i familieoverføringsvinduet – All Football

Hazards har opplevd et mer turbulent overgangsvindu enn vanlig. Kylian tar hensyn til skjebnen til de tre brødrene.

Av Thorgan, Eden og Kylian skulle man tro at sistnevnte manglet det travleste overgangsvinduet til trioen etter hans alvorlige korsbåndskade. Først i 2024 hadde Cadet mange flere tilbud å vurdere.

I et intervju med La Ternier Heure, Kylian Hazard Avslører: «I Belgia er de ikke topp 6 klubbene». Han forklarer også diskusjonene i en klubb i Saudi-Arabia før hans skade: «Et eventyr kan glede meg. Jeg ville ha gått i den retningen i stedet for å bli i Belgia. Men det betyr ikke at jeg stenger. Døren til Belgia . Familien min er her.»

Kylian kom også tilbake til Thorgans overføring Anderlecht : «Vi snakket og han fortalte meg at han vil komme tilbake, men det kommer ikke til å skje. Det er komplisert. Dortmund. På slutten av dagen fikk jeg en melding fra noen: «Ser du? Thorgan signerte! Jeg svarer: «Hva mener du?» Der ringte jeg Thorgan og han sa at han hadde det travelt, og ja, overføringen skulle fullføres. Han ser ikke ut til å vite det (ler). Det gikk ned til ledningen.

som for eksempel Eden HazardRWDM-spilleren venter også: «Han nyter familien sin. Han vil begynne på nytt, hvis han vil starte igjen, vil han gjøre ting på sin måte. La oss ikke glemme at han ble veldig ung… Alt han savnet. Han fortjener en pust i bakken med trening, kamper osv.»