Thorgan Hazard: «Ikke klar for å spille 90 minutter ennå, jeg har krampe på slutten hver gang»

Thorgan Danger Han smilte denne lørdagskvelden etter Anderlechts nye seier i ligaen. Etter tre kamper har Mavs to seire, noe som burde være bra for moralen før landskamppausen. Paul van Himst ble spesielt hedret av klubben for å feire sin 80-årsdag.

Ved Frank Peterkens mikrofon frydet Thorgan seg over kveldens opptog: «Vi må vinne for å fullføre festen. Kandidatene ønsket å starte med et smell. Det er gjort. Vi spilte ikke dårlig, vi skapte mange sjanser, vi ga dem ikke for mange sjanser..»

Fra et personlig synspunkt, uten tvil Thorgans mest suksessrike kamp siden hans ankomst til Anderlecht: «La oss bare si at jeg får fysisk styrke tross alt. Og jeg er en spiller som må være i fysisk form for å prestere bra. Det er en stund siden sist jeg spilte turneringer. Nå som jeg har begynt å gjøre det, har de kommet for meg. Den bør inneholde Gritta i offensivt og defensivt press. Treneren ba oss alle, helt fra kampstart, om å legge tungt press, hente inn flere baller og få dem til å forstå at det ikke kommer til å bli lett for dem..»

I form av rød djevel? «Ikke ennå, du må være ærlig. Jeg har fortsatt ikke tempoet til å holde ut en 90-minutters kamp. Hver gang jeg har krampe de siste ti minuttene. Men gradvis kommer det tilbake.«

Thorgan var henrykt over å se lagkameratene score: «Jeg er spent på Mario som ikke har startet en kamp på en stund. Han hadde en flott kamp og han scoret. Francis Amusu kommer inn og han scorer et sensasjonelt mål. Vi trenger alle, vi danner et lag. Hvis vi vil gjøre store ting, trenger vi en god arbeidsstyrke, og konkurranse er bra for alle.«