Thorgan Hazard og Red Devils: «Jeg kan spille i mange posisjoner og hjelpe … vil gjøre alt for å komme tilbake»

Thorgan Danger Han var gjest hos La Tribune-gruppen i Tibic mandag kveld. Iført en Anderlecht-jakke snakket den tidligere gullstøvelen om situasjonen sin med de røde djevlene.

«Jeg har ikke pensjonert meg internasjonalt. Domenico Tedesco Forrige gang var klar. Det er mange spillere i denne posisjonen. Han vil at andre spillere skal endre systemet. De er veldig gode og utviklingen deres er spektakulær. Det er opp til meg å gjøre det bra i klubben. Det får deg til å se tilbake når du tenker på minnene, men jeg respekterer trenerens ønsker. Han ringte meg under sin første eksamen i mars. Da ble jeg litt skadet. Han sa at han ønsket å se andre profiler enn min. Det var ærlig, jeg likte det. Jeg vil ikke gi opp lett og vil gjøre alt for å komme tilbake», Han sa gjennomsnittet på 30 år.

«Jeg kan spille i mange posisjoner og jeg kan hjelpe. Jeg har litt internasjonal erfaring og treneren vet hva jeg kan bringe. Jeg har spilt i alle systemer i min karriere. Når jeg ser meg selv spille, er det mye. Ferguson .Han fortsatte. «Euroen vil være i Tyskland: Jeg kjenner stadionene, jeg kan være en oversetter om nødvendig», Han smilte også.

Kveldens rådgivere berømmet Thorgan Hazards fortreffelighet. «Teknisk kvalitet og evne til å spille på forskjellige nivåer» For Swan Porcellino, «Lese spillet og potensiell coaching for Kevin De Bruyne» Til Nordin Jabari, «Han laget ikke bølger» Philip Albert og step «Han spilte i Tyskland, han kjenner intensiteten i forsvaret» Fra Nicholas Frutos synspunkt.