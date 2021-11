Thunderbolt: Elsa og Bilal annonserer brudd med kjæresten i “Dancing with the Stars”

Jean-Pierre Bernard, den tidligere stjernepresentanten for TF1s nyhetssending klokken 13.00, kjemper for tiden mot en ny kreftsykdom og har kunngjort at han ønsker å være på TF1s terrasser neste år (“Mitt ønske er å gjøre det neste år Dans med stjernene“, fortalte han pariserne), De to stjernene i showet kommer med en oppsiktsvekkende kunngjøring. To dager før finalen i denne sesong 11, møter enten Bilal Hasani eller Michou og Elsa Ploise mot Jordan Moulerak.

Snakker om dem i dag er nettopp disse to siste danseparene. Fra og med Michou og Elsa Blois, utvekslet de et kyss på slutten av dansen, og gjorde internettbrukere gale.

“Glad i dag”

“Vi er ikke sammen lenger Elsa Plois fortalte Télé-Loisirs om kjæresten Adrian. Vi slo opp for lenge siden“. Kan det være på grunn av hans nærhet til Micho? «Nei, det kommer fra scenen“Det førte til at de ble separert.”Og langt, fordi han ikke bodde i Paris, Så henvist til danseren til Télé-Loisirs. “Glad i dagElsa Boyce benyttet imidlertid anledningen til å hilse på partneren sin. «Jeg er stolt over å bringe henne til finalen i Dancing with the Stars. For eksempel er Miso kanskje ikke den beste danseren sammenlignet med Tida Van Dees Det var den eneste kvartfinalekampen som startet fra ingenting. Han var det viktigste gjennombruddet dDet er dette vi ser etter i DALS. Vi plukker opp noen som ikke vet hvordan de skal danse og tar dem med til rollebesetningen.

“Vi er ikke sammen lenger”

Når det gjelder Bilal Hasani, står det i pressen Egenstridig Han trodde. Sangeren kunngjør bruddet med sin elskede Casem Zebrooni, som er lidenskapelig opptatt av mote som ham. “Dessverre er vi ikke sammen nå. Men alt er bra, jeg ønsker henne bare lykke til“Den tidligere Eurovision-kandidaten vil fortsatt ha et godt forhold til eksen sin. Men nå vil han gjøre det.”En god pause“Pust. Overbelastningsplanen hans vil være en av grunnene til at de går fra hverandre.”Å kombinere livet mitt med investeringen som trengs for et forhold er noe jeg må lære meg å håndtere.“.

Etter dannelsen av Denitsa Ikonomova med danseren Franுவாois Aluva, vil nye myter om å danse med stjernene bli annonsert snart? Svar på TF1 denne fredag ​​kveld.