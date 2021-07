22. juli 2011 Terrorangrep i Norge dreper 77 ungdommer og skader mer enn 100 på en halv times kjøretur fra hovedstaden, regjeringens hovedkvarter i Oslo, og på øya Utah, hvorav flertallet ennå ikke har kommet seg helt. Anders Behring Breivik, en høyreorientert mann, 32 på den tiden, med nazistiske sympatier, ble dømt for massedrap; Åtte mennesker ble drept i en massiv bilbombeeksplosjon i Oslo, og 69 ble drept i en direkte henrettelsesstilskyting i Utah, alt utført av Behrik Breivik alene. Han ble ført hjem for en politimann da han kom til Utah forkledd i politiuniform.

Massemorderen ble dømt til livsvarig fengsel. I Norge betyr det tjueen år høyt sikkerhetsfengsel, ti år til med lettere men overvåket varetekt. I tilfellet Behring Breivik ser det ikke ut til at han alltid vil være helt uavhengig, men retten vil måtte revurdere spørsmålene fra tid til annen. Han kunne hevde at han er farlig for samfunnet (og seg selv) og kan begå nye forbrytelser alene eller med politiske sympatisører. Selv om handlingene til Behring Breivik er svært sjeldne, har hans ekstremistiske politiske ideer, som er strukturert i hans handlinger, sympatisører hjemme, i nabolandene og andre steder i Europa.

I Utah, bare timer før den tragiske hendelsen da Labours ungdomsfløy, AUF, ble myrdet med årlige sommerleirseminarer, debatter og uformelle ferieaktiviteter, holdt tidligere Labour-leder og statsminister Crow Harlem Brundtland sin tale som den nåværende statsministerkandidaten. Utenriksminister Jonas Kahr Ster, den gang statsminister og partileder, og nå NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var blant hovedtalerne.

22. juli 2011 var de verste terrorangrepene i Norge siden andre verdenskrig. De var angrep på AUF, ungdomsfløyen til Labour, men de var også angrep på institusjoner og demokratiske institusjoner i landet. Arbeidskraften har dominert Norge siden andre verdenskrig, noe som har ført til oppbyggingen av en velferdsstat, og har vært ansvarlig for innvandrings- og integreringspolitikk, utviklingshjelp, humanitær bistand og andre utenrikspolitiske spørsmål. Dermed så de Behring Breivik som hans viktigste motstander i fortid, nåtid og fremtid.

Betydelige høyreorienterte politiske grupper motarbeider dagens utviklingstrender i Europa, som i stor grad er bygd på verdiene til det liberale, sosialdemokratiske arbeiderpartiet. Innvandring og bistand er ofte målrettet. Høyresinnede argumenterer for at Europa bør være for etniske (hvite) europeere; Noen ganger argumenterer de til og med for at innvandrere skal returnere til hjemlandet, eller at innbyggerne fullt ut bør akseptere de kulturelle, sosiale, politiske og andre verdiene i sitt nye hjemland. Ofte klandrer de også innvandrere for den økende kriminalitetsraten i Europa. Årsakene til dette er imidlertid svært omfattende og inkluderer innenlandske og internasjonale medlemmer i kriminelle nettverk.

I Norge var responsen fra myndighetene og folket etter angrepene 22. juli 2011 veldig støttende og vennlig. Alle sto sammen. En kommisjon vurderte problemene etter tragedien. Alle politiske partier, spesielt Labour og dets ungdomsfløy, AUF, vurderer hvorfor sikkerhet ikke skal være tilstrekkelig, hvorfor det faktisk kan skje, og hvordan man kan unngå lignende saker i fremtiden. Siden angrepene 22. juli 2011 har det vært mindre angrep med terrordimensjoner, men ingenting som angrepene 22. juli 2011. Man skal imidlertid ikke være selvtilfreds fordi det norske samfunnet har blitt mer flerkulturelt og multireligiøst enn noen gang før. I Oslo er omtrent 15 prosent av befolkningen muslimer, og mer enn en million mennesker av en befolkning på fem og en halv million er innvandrere, hvorav halvparten er av ikke-vestlig avstamning.

I Norge har det blitt gitt kritikk mot mangelen på en grundig analyse av hvorfor ekstremistiske høyreekstremister eksisterer, hvorfor de blir ubemerket og blir dratt inn i mainstream. Er det noe i samfunnet om utenforstående og ignorerer ekstremistiske tanker, villede, irrasjonelle og vage, men ensomme unge mennesker som føler seg inspirert av noe? Mangel på sosial inkludering kan føre til at folk utvikler antisosiale tanker og handler alene, i små grupper og på Internett. Det er imidlertid forvirrende og bekymret for at ting som dette kan fortsette, og foreldre, skoler, sport og andre grupper legger ikke merke til det og tar det ikke på alvor. Det sier nok noe om vestlige samfunn, inkludert det norske samfunnet, som ikke er veldig smigrende for dem. I de fleste andre lokalsamfunn oppdages ekstremistiske utenforstående, og det gjøres noe. I Norge bodde en merkelig person som Behring Breivik, faktisk en utlending og ensom, blant vanlige mennesker, men ingen stilte spørsmål, ikke enkeltpersoner, ikke politiet og andre

Offiserer.

Jeg foreslår at vi i fremtiden bør utvide måten vi analyserer samfunnene våre på, og hvordan vi kan inkludere, beskytte og hjelpe dem alle før de går helt galt. Norge er et av de rikeste landene i verden med liten befolkning. De vil gjøre det enda bedre enn de allerede har gjort, og på mange sosiale områder om fattige mennesker og innvandrere er det sant at Norge trenger å gjøre mye bedre. Som et av de rikeste landene i verden, bør de prøve ny og nyskapende politikk og praksis for å forhindre at lignende hendelser skjer i Norge og virkelig forstå mer om årsakene til terrorisme.