Ti grønne kontorinteriører fulle av trær og planter

Når folk begynner å komme tilbake til kontoret, kan det hende at arbeidsområder etter pandemi må føles mer attraktive for å tiltrekke arbeidere tilbake. De ti eksemplene i denne lookbook viser kontor hvor planter har blitt brukt til å skape koselige og imøtekommende interiører.





Å legge grønne planter og til og med trær til kontorinteriør kan bidra til at de føler seg mer avslappede og mindre som et sted å gå på jobb, som disse ti prosjektene viser.

Dette er den siste samlingen i denne Dezeen Lookbooks-serien som gir visuell inspirasjon til hjemmet. Tidligere rundups inkluderer mesaniner, boarealer med hvitt interiør og stille skandinaviske stuer.

Spacial, Canada, av Ivy Studio

Mynte og burgunder er de dominerende fargene i dette samarbeidsområdet i Montreal. Planter har blitt plantet strategisk gjennom det minimalistiske rommet, og skaper en stille mørkegrønn kontrast mot dyprøde fargetoner.

I resepsjonsområdet fungerer en murstein i glass som en ren bakgrunn for planter som slangeplanter (Dracaena trifasciata) og stripete dracaenas (Dracaena fragrans).

Office, Nederland, av Beyond Space

Designstudio Beyond Space brukte et fargerikt rutenettsystem til å designe dette fleksible kontorinteriøret i Amsterdam, som også har flere store potteplanter som gir liv til de strenge geometriene i interiøret.

En stor djevelens eføy (Epipremnum aureum) og andre klatreplanter får mest mulig ut av rutenettet, går opp og ned sperrene i rommet som var designet for å være strengt og leken samtidig.

Second Home, Storbritannia, av Cano Lasso

Den solfylte mandarinfargen på gulvet i Second Home-grenen i London Fields står i kontrast til samlingen av planter som er plassert på en myk moseseng eller henger fra taket i midten av rommet.

Designere Cano Lasso skapte svingete hvite skrivebord omgitt av lave bølgede skillevegger for å skape en rolig og fokusert atmosfære. Korkpaneler hengende fra taket hjelper med akustikk og sammen med planter gir rommet et mer organisk preg.

Kojimachi Terrace, Japan, av Nendo

Det japanske studioet Nendo designet denne 11 etasjers kontorblokken med plantefylte balkonger for å “la utsiden inn.” Kontormedarbeidere kan nyte balkonger utformet som trebekledde belger, fylt med store planter og små trær.

På de tre øverste etasjene har balkongene blitt justert for å skape en “Sky Forest” hvor folk kan komme for å nyte et fredelig gjemmested.

Synchroon, Nederland, av Space Encounters

En eiendomsutvikler i Utrecht, Nederland, mottok et jungelignende kontorinteriør designet av arkitektstudiet Space Encounters.

Tropiske planter, inkludert palmer av gylden siv (Dypsis lutescens), har blitt plantet på skillevegger over hele kontoret for å skape løvrike skillevegger i stedet for tradisjonelle kontorlokaler. Veggene er foret med rene hvite fliser i et rutenettmønster, og skaper en symmetrisk kontrast til det ville grøntområdet.

Second House, Portugal, av SelgasCano

Lisboas eldste matmarked ble forvandlet til et samarbeidsrom for Second Home i Portugal, som har beholdt noe av markedsaspektet med sin overflod av potteplanter og trær – over 1000 ble lagt til i rommet.

Arbeidsområdet ble også designet for å være en av de grønneste bygningene i Europa, med et strålende varme- og kjølesystem som var riktig basert på drivhus.

Vizor, Russland, av Studio 11

Dette Minsk-kontoret, designet for Vizor-spillselskapet, tolket den eksisterende sovjetiske arkitekturen i området for å skape et mer moderne interiør som nikker til fortiden.

Veggene og takene er malt i en dyp rød farge som forbedrer det grønne av de hengende plantene som dekorerer rommet, inkludert den hengende sverdbregnen (Nephrolepis exaltata).

Lenne Estonian Office av KAMP Architects

KAMP Arhitektid opprettet et kontor i en tidligere fabrikk i Estland som har fem meter høye kunstige trær og kantede trerom, for et arbeidsområde som føles som en “lys sommerskog”.

Trær, inkludert bjørk, er laget av ekte trestammer og kunstige blader og grener. “En uke etter at trærne ble laget for hånd, begynte det å vokse en veldig frisk liten gren med små blader på en av koffertene som om de skulle forvirre de besøkende,” sa arkitekt Jan Skolimowski.

Siersima Interiur Office, Nederland, av Beyond Space

Dette kontoret og utstillingslokalet for et stoffstudio i Amsterdam har ikke bare en kilometer innpakket stoff, det er også fylt med store planter som fele-bladfiken (Ficus lyrata) og dvergparaplytrær (Schefflera arboricola).

Det diaphanøse stoffet slipper tenneren igjennom, og skaper en delvis skyggefull atmosfære for plantene og et rolig og fredelig interiør.

Bakken & Bæck Office, Norge, av Kvistad

Kontorinteriør trenger ikke å være helt dekket av planter for å føle seg mer hjemmekoselig – på dette kontoret i Oslo, Norge, har tonearbeidsområder blitt supplert med strategisk plasserte potteplanter.

I en sirkulær arbeidshjørne dekket av myk rød klut utnytter planter inkludert sukkulenter, en stripete calathea (Calathea sanderiana) og en coleus (Coleus solenostenom) lyset fra det store vinduet. Terrakottapottene samsvarer med den varme røde fargen på det omkringliggende rommet.

