Ti nyttige tips for din nye iPhone

Apple finnes ikke på YouTube TV-serien hans Og nøkkelnotatene hans. Faktisk har selskapet også en kanal dedikert til å hjelpe kundene til å bedre forstå mulighetene deres mobil tilbyr. Faktisk gir mer enn fem minutter med ny video ti nyttige tips tilgjengelig på iPhone. Vi har valgt ut det mest interessante for deg, men du kan også se innholdet nedenfor (merk at dette er på engelsk og kan ikke behandle franske vers):

Kalkulator

Hvis du tilfeldigvis skriver inn for mye tall i iPhone-kalkulatoren, vet du at det er en måte å fjerne det på. For å gjøre dette, sveip til venstre eller høyre fra toppen av skjermen. Beleilig.

Du kan også kopiere ved å trykke lenge på et tall og deretter trykke på boblen Kopimaskin Vil vises senere. For demonstrasjonen, gå til videoen ovenfor.

Ta et raskt bilde

Tenk deg at du ser et dyr for siste gang som tar et bilde: det er ikke tid til å åpne det før iPhone går tom. For å gjøre dette, forestilte Apple seg heldigvis en snarvei tilgjengelig på låseskjermen. Den er installert nederst til høyre; Alt du trenger å gjøre er å skyve fingeren over ikonet i øverste venstre hjørne av panelet: kameraet vises.

Denne knappen kan imidlertid ikke tilpasses med en annen handling, noe som er veldig pinlig. En idé om iOS 16 forestilte seg for lenge siden hvordan denne løsningen ville være så praktisk. På dette tidspunktet er en annen snarvei til glødelampen installert på låseskjermen, men det motsatte gjelder for fotografering.

Godt å vite: Denne versjonen av kameraet er «begrenset» og gir kun tilgang til bildebiblioteket med bilder tatt fra snarveien. Andre, tidligere fanget, vil be deg om å skrive inn iPhone-passordet ditt for konfidensialitet.