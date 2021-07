Ti stille, skandinaviske stuer med minimalistisk design

For ukens lookbook har vi valgt ti stuer i skandinavisk stil fra Dezeen-arkivet som leker med teksturer og viser naturlige materialer, stilig tilbehør og dempede farger.





Skandinavisk stil er et begrep som brukes for å beskrive design fra de tre skandinaviske landene, Sverige, Danmark og Norge, men det har også blitt et slagord som betegner et minimalistisk interiørdesign som bruker mange naturlige materialer, spesielt tre.

Tregulv er tradisjonelle i skandinaviske hjem, hvor de ofte er parret med tredetaljer som paneler og klassiske moderne møbler fra midten av århundre.

Skandinaviske stuer har ofte hvite eller bleke vegger, noe som er vanlig i Norden, der de lange, mørke vintermånedene betyr at folk pleier å velge lyse farger for interiøret.

Mange av de ti interiørene nedenfor leker også med teksturer, og legger myke tepper til enkle sofaer, taktile tepper til tregulv og rotting og skinnseter.

Dette er den siste samlingen i denne Dezeen Lookbooks-serien som gir visuell inspirasjon til hjemmet. Roundups over inkluderer L-formede kjøkken, interiør som bruker innvendige vinduer og koselige uteplasser.

Gjøvik House, Norge, av Norm Architects

Gjøvik House ligger en time utenfor Oslo, og består av seks sammenkoblede blokker med interiør med flekkete grå vegger, steingods og varmt trepanel.

Bleke grå toner ble brukt til stuen, som har en myk Bollo-stol designet av Andreas Engesvik for Foglia og en modulær sofa i en nøytral grå tone.

I følge arkitekten var rommene designet for å ha en “koselig og innbydende følelse, hvor du virkelig kan dvale mens du tar tilflukt fra de nordiske vinterens kalde dager.”

Mer informasjon om Gjøvik House ›

TypeO Loft, Sverige, etter TypeO

TypeO kreative studio gjesteloftsstue i Sør-Sverige har gulv-til-tak-vinduer som åpner ut mot en stor balkong.

Et salongbord av Isamu Noguchi for Vitra matcher tregulv og bjelker og suppleres av Ligne Rosets Togo lenestoler i svart skinn. Skulpturelle dekorative detaljer gir den lyse stuen et kunstgalleri.

Mer informasjon om TypeO Loft ›

20 Bond Apartment, USA, av Home Studios

Designfirmaet Home Studios fylte 20 Bond Apartment i New York med skreddersydde møbler og vintage-funn, inkludert en Safari-stol i skinn av den danske designeren Kai Winding.

En hel vegg tas opp av en bokhylle mens studien er laget av eiketre og messing, og legger til en annen skandinavisk stil i rommet. Et rottingbord og sidebord med rosa harpiks fra Sabine Marcelis legger til et taktilt preg.

Mer informasjon om 20 Bond Apartment ›

Sculptor’s Residence, Sverige, av Norm Architects, Menu og Dux

Norm Architects, Menu og Dux samarbeidet om denne installasjonen som var designet for å ligne de “eklektiske boligene til en kreativ”. Dempede brune og beige toner gir interiøret en organisk og jordaktig følelse, i kontrast til elegansen til det sorte marmorbordet og de svarte skulpturene.

Menyens Hashira gulvlampe gir en subtil nikk til japansk interiør, og den slanke overflaten oppveier den knobbete teksturen til merkets Eave Dining Sofa Bench.

Mer informasjon om billedhuggerboligen ›

Villa Weinberg, Danmark, av Mette og Martin Weinberg

Wienberg arkitekter samarbeidet med andre danske arkitekter Fredag ​​og Moltke å renovere Villa Weinberg fra 1940. Resultatet er et varmt og innbydende hjem kledd i oljebehandlede eikemurer.

Trepanelstuen har også et enkelt salongbord i tre og puffer for å slappe av, samt en innebygd benk i lærpanel. En rislampe og saueskinnteppe gir tekstur til treinteriøret.

Mer informasjon om Villa Weinberg ›

Solviken, Sverige, av Johan Sundberg

Skandinaviske stuer har en tendens til å ha veldig nøytrale farger, men i dette svenske feriehuset skaper to komfortable sofaer i avslappende sjøskumgrønt et lyst fokuspunkt i rommet. Tonen blir plukket opp av et maleri på enden av det store kjøkkenet og stuen med åpen planløsning.

Små umalte tre-salongbord matcher gulvet og treoppbevaringsskap langs den ene veggen.

Mer informasjon om Solviken ›

Rekkehus i London, Storbritannia, etter Daytrip

Daytrip designstudio renovering og utvidelse av et byhus i Øst-London inkluderer en stue med hvite vegger, tregulv og møbler i dempede farger.

En strukturert “Banana” -sofa designet av Danish Cabinetmaker, kontrasterer med Trebol-glassbordet fra Oscar Tusquets Blanca.

Mange keramikker og skulpturer omgir peisen og gir liv og interesse for det elegante hvite interiøret.

Lær mer om London Townhouse ›

Lyceum Apartments, Sverige, av Andreas Martin-Löf Arkitekter

Lyceum Apartments i Stockholm ligger i Pharmaceutical Institute of the Old Technical College, og har lyse rom med rent design og historiske detaljer.

I stuen står en buet hvit sofa i kontrast til de vinkelformene på Pierre Jeannerets stokk og trestoler. Myke beige gardiner smelter sammen med de nøytrale tonene i resten av rommet.

Finn ut mer om Lyceum Apartments ›

Sommarhus T, Sverige, av Johan Sundberg

Dette Johan Sundberg sommerhuset har en matchende grønn sofa og lenestol. Begge er av det danske merket og tradisjonen og blander seg med den grønne vegetasjonen utenfor de store glassvinduene.

Et praktisk trebord støtter globeformede glassvaser for å matche de litt uregelmessige lysekronene i taket. Hele rommet er kledd i lyst tre, inkludert grangulv, og skaper et rolig og fredelig interiør. De faste møblene i huset var eik.

Mer informasjon om Sommarhus T ›

Birkedal, Danmark, av Jan Henrik Jansen

Et sirkulært feriehus på øya Møn i Danmark har en lekfull stue med hvite panelvegger og et gulv dekket av små hvite småstein samlet fra stranden.

En innebygd buet sofa har seter i brunt skinn som er blitt mer komfortable med ekstra tepper og puter, og et lite sirkulært sidebord gir plass til bøker, blader og snacks.

Mer informasjon om Birkedal ›

Dette er det siste i vår lookbook-serie som gir visuell inspirasjon valgt fra Dezeens bildearkiv. For mer inspirasjon, sjekk ut tidligere lookbooks som viser fargerikt interiør, stille stuer og fargerike kjøkken.