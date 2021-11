“Tiden går, jeg er definitivt glemt i Charleroi …”

Felice Massey, har det alltid vært så spesielt å møte Charlero?

Ja, fordi jeg bodde der i seks ekstraordinære år. Jeg vokste opp der og lærte yrket mitt der. Mehdi (Red.anm.: Frykt) Dette er klubben som gjorde at jeg kunne bli kjent med den profesjonelle verdenen. Da vil det gjøre noe med meg. Men det stopper der. For tiden går og jeg har definitivt glemt det. Med god grunn, for gode ting har blitt gjort etter meg. Vi lever ikke med fortiden.

Utover sportstrening er du også Carollo …

Faktisk. Jeg bodde i Charleroi gjennom hele barndommen og ungdomsårene. Selv under universitetsstudiene. Faren min bor også vegg i vegg med stadion. Siden jeg ofte kommer tilbake for å se ham, går jeg vanligvis foran sebrabarrieren.

