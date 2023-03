«Tidens drama»: Gilles Lelluch forstår ikke kritikken av de siste Asterix og Obelix.

Vanskelig å gå glipp av! Tidligere på året ble «Asterix and Obelix: the Middle Empire» utgitt tidligere på året. Snart ble denne nye kreasjonen under et imponerende angrep, spesielt på medienivå.

Noen måneder etter denne utgivelsen tok Obelix, Gilles Lelouch, opp all kritikken. «Det er ikke lett», begynner skuespilleren i Le Picaro. «Guillaume er en veldig lang venn. Da jeg så ham legge ut på dette eventyret, var jeg lojal. Jeg angrer absolutt ikke.» Asterix og Obelix, Midtrikes misjon til Cleopatra? Vår dom! Ifølge ham gjenspeiler denne fremveksten av hat også epoken vi lever i. «Folks besettelse av filmen har forbløffet meg. Alle filmer er støtende, jeg spør årsakene til at filmen ikke ble likt. Men personangrep på en familiefilm, som ikke har noe med brann å gjøre, som ikke har annen rett enn å glede det største antallet, skjønner jeg ikke. Den voldsomme mottakelsen han fikk virket for meg uhørt. Det er et kort drama fra den perioden. Budsjettet til storfilmen endte opp på 64,10 millioner euro. For å gå i balanse måtte han selge 7 millioner billetter. I følge Unifrance, organisasjonen som er ansvarlig for å promotere fransk kino over hele verden, tiltrakk Asterix 4.448.964 seere i Frankrike. En noe mager rekord for forventninger, men den ble en stor hit på det franske billettkontoret i 2023. Guillaume Canet var livredd før eventfilmen ble sluppet: «Jeg syntes det var morsomt at Angel var sjalu på Obelix» Heldigvis gjør Blockbuster det bra i utlandet. I Belgia trakk det rundt 194 000 mennesker, mens det ble utsolgt i for eksempel Polen med 510 000 opptak. Mellom utlandet og Frankrike ga arbeidet 6,1 millioner opptak på det globale billettkontoret. Så det er fortsatt 900 000 besøkende som skal nå terskelen. Det er ikke kjent om filmen ennå ikke er utgitt i Tyskland fra 18. mai. READ "Secret Deal": Charlenes nye reisemål og nye mysterium i Monaco En ting er sikkert, denne statistikken vil ikke holde Gilles Lelluch fra å sove. «Jeg har fantastiske tilbud som jeg ikke ville gått til økonomi.», er fornøyd til tross for kritikken. «Hadde jeg vært student ved Cours Florent i en alder av 20 år, hadde jeg blitt overlykkelig om jeg kunne ha forestilt meg hvor jeg er i dag. Jeg heller vann og nyter tiden. Jeg er 50 år… min største bekymring er tidens gang. Ikke gammel. Å ikke være ung lenger…»